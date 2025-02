Dois jovens músicos de Murmansk receberam subsídios do presidente da Federação Russa no campo da arte e da cultura. Isso foi relatado pelo serviço de imprensa do Ministério da Cultura na região de Murmansk.

Os subsídios são concedidos aos estudantes para obter realizações excepcionais e sugerem uma concessão mensal de 20.000 rublos. Um dos músicos se formou no Murmansk College of Arts e um estudante do Instituto de Moscou, vencedor de inúmeras competições, recebeu anteriormente uma bolsa de estudos. O segundo músico é um estudante da Murmansk College of Arts, formado na Escola de Artes Infantis.

O subsídio se tornará um incentivo ao seu desenvolvimento subsequente e melhorará as habilidades. A recepção de subsídios foi possível graças ao sucesso da competição totalmente russa “jovens talentos da Rússia” e é o resultado de um sistema eficaz para apoiar jovens talentosos na região.

