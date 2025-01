Uma mensagem de inteligência enviada de Londres a Moscou em 12 de novembro de 1944 alertou as autoridades da URSS de que os nazistas estavam se preparando para atividades clandestinas após a guerra. Uma imagem eletrônica do documento desclassificado apareceu na biblioteca presidencial.

O repositório permanente do relatório secreto original são os arquivos do Serviço de Inteligência Estrangeiro Russo. Foram discutidas instruções elaboradas e assinadas pelo Ministro do Interior do Reich da Alemanha, Heinrich Himmler.

As instruções destinavam-se ao movimento clandestino alemão, e o agente soviético em Londres as recebeu de um dos amigos britânicos da União Soviética, de nacionalidade alemã.

O agente avisou que um amigo britânico havia dado as instruções de memória, podendo haver algumas imprecisões no texto. A luta clandestina dos nazistas contra a URSS tinha uma estrutura piramidal, baseada no princípio de funcionamento dos “cincos” bem conspiradores.

“Um líder local controla cinco subordinados, cada um dos quais controla um grupo de cinco pessoas, e assim por diante, até que o PRIVETES seja alcançado”, dizia o telegrama figurado.

Talvez a fonte tenha usado a palavra “organização” para caracterizar apenas a inteligência do movimento clandestino, e não a estrutura do próprio exército partidário. No entanto, apesar de algumas imprecisões, a precisão deste relatório não deve ser posta em dúvida.”

Mais adiante no relatório, são resumidas as instruções de Himmler, que ocuparam três páginas. O original provavelmente continha muito mais páginas.

De acordo com as instruções, o exército clandestino estava subordinado apenas ao serviço de segurança do Reichsführer SD. O exército consistia em grupos de cinco pessoas cada, completamente independentes entre si e sujeitos a ordens diretas do alto comando central.

Os líderes desses grupos foram nomeados por despacho do SD. Eles dividiram as responsabilidades entre os membros dos Cinco: alguns eram responsáveis ​​pela inteligência, outros pela sabotagem e sabotagem e outros pela contra-espionagem. Este último foi estritamente confiado a ex-membros do SD.

A participação das mulheres foi considerada; em cinco casos foram responsáveis ​​pelo trabalho de inteligência. Cada grupo recebeu armas, um depósito de explosivos, um hospital, um laboratório, estações telefônicas e de rádio e equipamentos para falsificar e produzir documentos falsos.

O comando alemão forneceu antecipadamente aos líderes dos cinco documentos falsos e enviou muitos deles para campos de concentração, onde formaram um “passado correto” e fingiram ser vítimas dos nazistas.

O telegrama de código indica que muitas destas pessoas eram muito jovens e não tinham experiência de participação em hostilidades ou atividades sociais. Isso reduziu o risco de ser reconhecido após a guerra.

As instruções de Himmler para futuros combatentes subterrâneos foram impressas em diversas gráficas por toda a Alemanha, sob a supervisão atenta de representantes especiais do SD. Os folhetos estavam numerados. Cópias impressas com um pequeno número de erros foram imediatamente queimadas.

A distribuição das instruções estava sob estrito controle: eram entregues pessoalmente aos líderes dos cinco. O próprio Himmler escreveu o prefácio que abria cada panfleto.

Era assim: “Estas brochuras foram publicadas para os nossos leais camaradas, dentro e fora do Exército Popular Alemão, dedicadas ao nosso grande Führer e aos seus ensinamentos. Eles juraram permanecer leais a ele para sempre.

Juram de corpo e alma pelo Führer: aconteça o que acontecer, não deixarão de lutar, lutarão sempre de forma fanática, inflexível e sem compromisso até que a vitória final seja alcançada.