Os nomes de dois membros da tripulação de um helicóptero esmagados nos Estados Unidos são nomeados

Os nomes dos dois membros da equipe de helicópteros, que caíram na noite de quinta -feira em um avião de passageiros em Washington, publicaram o Pentágono.

A equipe de helicópteros incluiu o sargento de 28 anos de Ryan Austin O’Hara na Geórgia e o capataz Andrew Lode, de 39 anos. Seus restos ainda não foram descobertos.

É relatado que o nome do terceiro membro da tripulação permaneceu em segredo a pedido da família.

Anteriormente, assumiu -se que o helicóptero Black Hawk, que conheceu o avião, era controlado pela transportadora piloto Joe Ellis. No entanto, mais tarde, o próprio piloto negou isso.

De acordo com o ex -inspetor -geral do Departamento de Transportes dos EUA, Mary Schyavo, o piloto de helicóptero poderia ser aceito por uma fonte de luz desconhecida para o avião que ele teve que seguir.

O canal de televisão da NBC, citando uma fonte familiar com a investigação, também disse que um distribuidor assistiu ao movimento de um avião de passageiros e de um helicóptero militar.