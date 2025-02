Os óculos exclusivos do controverso comediante foram vendidos por ₹ 41 lakh no leilão de Londres; Quem era Edna?

Os óculos exclusivos do controverso comediante foram vendidos por ₹ 41 lakh...

Alguns óculos exclusivos de Edna Evenge, uma vez pertencentes a Barry Humphries, foram vendidos por £ 37.800 (mais ₹41 lakh) em um leilão. Foi mais de 25 vezes o preço estimado de £ 1.000 ( ₹1,09 lakh) em £ 1.500 ( ₹1,63 lakh), de acordo com a de Christie.

Dame Edna era um personagem famoso criado pelo falecido comediante australiano Barry Humphries. Era conhecido por seus cabelos lilás, óculos com olhos de gato e amor por flores de gladiolo.

Dame Edna foi controversa devido a seus comentários sarcásticos sobre política, sociedade e celebridades. Suas piadas às vezes ofendiam muitas celebridades, incluindo a atriz de Hollywood Salma Hayek. Ela criticou a comunidade de transgêneros e o chamou de “tendência da moda”.

O leilão chega em um momento em que a Índia está lidando com uma enorme controvérsia na comédia que envolve Samay Raina e Ranveer Allahbadia. O comentário arriscado de Ranveer no Latente Got Latent de Samay os levou a problemas legais.

Humphries, que morreu em 2023 aos 89 anos devido às complicações da cirurgia do quadril, foi homenageado com um monumento estadual na ópera de Sydney. Seu famoso personagem, Den Edna, tornou -se um sentimento do Reino Unido na década de 1970, conhecido por seus óculos de sol extravagantes e personalidade extravagante.

Outros itens leiloados incluíam um vestido usado por Humphries como Den Edna no Royal Variety Show 2013. Ele recebeu £ 21.420 ( ₹23 lakh). O leilão também apresentou sua coleção de arte pessoal, com o artigo mais caro sendo as dunas de areia de Pintura de Charles Conder, Ambletuse. Foi vendido por £ 239,4 ( ₹2,61 crore).

A coleção Barry Humphries incluiu livros e manuscritos raros, como a primeira edição da importância de ser honesta por Oscar Wilde, registrado pessoalmente em seu editor. O livro foi vendido por £ 138.600 ( ₹1,51 crore).

O leilão vence ₹ 50,5 milhões de rúpias Todo o leilão durou nove horas e obteve um total de £ 4.627.224 ( ₹50,5 milhões de rúpias). O representante de Christie em Londres, Benedict Winter, declarou que os resultados impressionantes refletiam a paixão de Humphries pela coleção.

“Esses resultados fantásticos são um testemunho da visão e paixão única de Barry pela coleção”, disse o inverno da BBC.

Esta não é a primeira vez que shows famosos são vendidos por um preço alto este ano. Em janeiro, o cantor Robbie Williams ganhou a oferta de óculos e canos de comediantes Ericambe em outro leilão. Gastou £ 20.000 ( ₹21,8 lakh).

