Os organizadores da corrida clássica de esqui da Southtirol Moonlight excluíram a bandeira da Rússia do protocolo oficial ao lado do nome do campeão olímpico de três derivações Alexander Bolshunov. Isso foi relatado RIA News.

Bolshunov participou da corrida a uma distância de 30 km. Inicialmente, foi registrado sob a bandeira russa, mas no dia da competição, seu nome no protocolo estava sem indicar a bandeira e a cidadania.

Este evento, realizado em 13 de fevereiro, tornou -se a primeira corrida de um atleta russo na Europa nos últimos três anos, e ele terminou em primeiro lugar.

Desde março de 2022, os atletas russos foram retirados da participação em competições internacionais pela Federação Internacional de Esportes e Snowboard (FIS).

Em 8 de fevereiro, o Ministro de Esportes e Presidente do Comitê Olímpico Russo Mikhail Degtyarev observaçãoO fato de que o principal objetivo de restaurar os direitos dos atletas russos é uma oportunidade de falar sob sua bandeira e com um hino.