Os organizadores do Gsieser Tal -Lauf -Race no Gzizertal italiano não poderão permitir que o campeão olímpico de três vezes Alexander Bolshunov antes da participação.

A razão para isso foi as sanções contra a Rússia pela Federação Internacional de Esportes e Snowboard. Os organizadores observaram que seria uma grande honra para eles aceitarem um atleta tão intitulado.

“De acordo com as regras atuais do FIS, no entanto, não temos o direito de permitir que ela participe. Lamentamos que essa estrela não possa estar conosco devido às condições atuais” TASS Resposta dos organizadores.

Bolshunov realizou anteriormente na corrida clássica de Sudtirol Moonlight na Itália, que é privada e não faz parte do calendário do FIS. Nem todo mundo adorou a participação do russo, mas os organizadores anunciaram sua apolitalidade e a deixaram com os participantes. Como resultado, ele se tornou o vencedor do estilo clássico de uma corrida de 30 km.