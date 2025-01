Os orvalhos venderam carros no leilão, preços – de 47,5 mil rublos

Portanto, a festa mais barata do próximo leilão foi o lançamento do VAZ-21102 2000, com os custos iniciais de apenas 47,56 rublos. Um pouco mais caro foi estimado pelo lançamento do VAZ -21124 de 2005 – quase 61 mil rublos.

Uma característica do comércio desta vez foi que alguns carros são combinados em lote, por exemplo, o Toyota Corolla Fielder de 2005, o VAZ-21102 VAZ-21111 de 2001 VAZ-21121 VAZ-21063, The Flash Commun. Os custos iniciais de cada um dos veículos são 621 776 Roebel.

Também é notável que existem muitos dois veículos na lista. Além do flash acima mencionado, existe uma “formiga” para 173.778 Roebel, Izh Jupiter -5, mas o preço é surpreendente – 1,028.444 Roebel, vendo -seapa – de 293.533 Roebel.