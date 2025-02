Os pais da fome, colocam -o em ‘risco’ de parada cardíaca no Perth da Austrália: os detalhes assustadores surgem

Um casal no Perth da Austrália foi declarado culpado de fome de forma imprudente à sua única filha por vários anos. O assunto veio à tona quando a garota dançarina de 15 anos estava muito mal, com pele amarelada, uma moldura encolhida e uma roupa infantil para roupas entre seus instrutores de dança.

Durante a audiência do caso, o juiz do Tribunal Distrital de Perth, Linda Black, disse que os pais “deliberadamente” não queriam que sua filha crescesse, porque isso significaria que ela os deixaria e que ficariam sozinhos.

No hospital, sua mãe deixou a filha sentar no colo e chorar como uma garotinha, ajudou -a a usar o banheiro, lavar as mãos e escovar os dentes e a incentivou a olhar para a madeira, brincar de escola e Thomas the Tank motor.