Representantes da região de Oryol participaram dos “pais com conhecimento”. O evento ocorreu de 14 de fevereiro a 17 de fevereiro e reuniu 140 pais e representantes de organizações educacionais de 77 regiões do país. Isso foi informado no serviço de imprensa do governo regional.

A chave para o evento de trimestre foi uma reunião do Comitê dos Pais da Rússia, na qual participou o Ministro da Educação da Federação Russa, Sergey Kravtsov. A região de Oryol em Reunião foi representada por Elena Shevarykina, uma avó, um membro ativo do comitê de pais e o organizador do evento para crianças em idade escolar.

O assunto principal da discussão foi uma interação completa com a comunidade dos pais no decorrer do treinamento de uma estratégia para o desenvolvimento do sistema educacional da Federação Russa até 2040. A participação de representantes da região de Oryol levará em consideração o Opinião da comunidade regional no treinamento de propostas estratégicas para o desenvolvimento da educação no país.