Os pais invadiram a escola após queixas menores de agressão sexual em Tamil Nadu

Os pais e parentes de uma garota da classe 4 invadiram uma escola particular em Trichy, Tamil Nadu, depois que alegou agressão sexual.

A menina, que frequenta uma escola particular na área de Manapparai, informou aos pais que ela foi agredida pelo marido de um membro da equipe da escola.

Afirmado pelo incidente, família e parentes da menina se reuniram na escola na noite de quinta -feira, danificando a propriedade em protesto. As testemunhas relataram que as pedras foram jogadas, as janelas da sala de aula foram quebradas e o pára -brisa de um veículo de estacionamento próximo quebrou.