Os países árabes denunciam a proposta de Trump de cuidar da faixa de Gaza

Países árabes denunciado na quarta -feira NÓS Presidente Donald TrumpA proposta de cuidar do Gaza Pull e tranquilizar Palestinos em outros lugares.

Em uma entrevista coletiva em Washington com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu na noite de terça -feira, Trump disse que os Estados Unidos “assumirão” Gaza depois de se mudar para mais de 2 milhões de palestinos em outros lugares sob um plano extraordinário de reurbanização que, de acordo com ele , poderia transformar o enclave em “a Riviera de la Rivera de la Rivera de la Rivera de la Rivera de la Rivera de la Rivera de la Rivera de la Rivera de La Rivera de Oriente Middle”.

Trump primeiro desencadeou o tumulto na semana passada, sugerindo que os palestinos em Gaza devem ser realocados para a Jordânia e o Egito, chamando o enclave de “local de demolição” após a guerra de 15 meses de Israel, que cobrou mais de 47.000 vidas. Atualmente, o incêndio que estava assustado em 19 de janeiro é estabelecido.

Sua proposta, no entanto, foi veementemente rejeitada por Amã e Cairo.

Presidente palestino Mahmoud Abbas Ele disse que “não permitiremos que os direitos de nosso povo, pelo qual lutamos há décadas, sejam violados”.

“Essas chamadas representam uma violação séria do direito internacional, e a paz e a estabilidade na região não serão alcançadas sem o estabelecimento do estado palestino”, acrescentou.

Ele Ministério das Relações Exteriores da Arábia Saudita Ele reafirmou “sua rejeição inequívoca de qualquer infração dos direitos legítimos do povo palestino, através de políticas de assentamento israelense, anexação da terra ou tenta deslocar o povo palestino de suas terras”.

O Tribunal Real da Jordânia disse Rei Abdullah Ele alertou sobre as tentativas perigosas de substituir os palestinos, enfatizando que “qualquer solução não estará à custa da segurança e da estabilidade da Jordânia e da região”.

Ele reafirmou “a necessidade de intensificar os esforços árabes para apoiar a firmeza dos palestinos em suas terras, manter o fogo de Gaza e melhorar a resposta humanitária na faixa”.

Ministro das Relações Exteriores egípcias Badr Abdilatty Ele destacou a necessidade urgente de avançar em projetos de recuperação em Gaza, garantindo a entrega de ajuda e limpeza de detritos sem deslocar os palestinos do enclave.

Ele Ministério das Relações Exteriores de Omã Ele reafirmou sua “posição firme e rejeição direta de qualquer tentativa de substituir os moradores de Gaza e os territórios palestinos ocupados”, enfatizando a necessidade de “respeitar os direitos legítimos do povo palestino de estabelecer seu estado independente em suas terras”.

Omã enfatizou que qualquer plano destinado a realocar os palestinos de sua terra natal “constitui uma violação descarada do direito internacional e das resoluções da ONU, o que representa uma ameaça à segurança e estabilidade regional”.

Ele Ministério das Relações Exteriores da EAU Ele também enfatizou “sua rejeição categórica de qualquer violação dos direitos inalienáveis ​​dos palestinos e de qualquer tentativa de deslocamento” reafirmando “a importância de interromper qualquer atividade de liquidação que ameaça a estabilidade regional e mina as oportunidades de paz e coexistência”.

No nível organizacional, Presidente do Parlamento Árabe Mohammed Alya -Alahi Ele expressou a forte rejeição e condenação do parlamento dos comentários de Trump que defendem o controle sobre Gaza e o deslocamento forçado do povo palestino, chamando -os de violação do direito internacional e dos direitos legítimos palestinos.

O Parlamento “rejeitou firmemente” qualquer tentativa de eliminar a causa palestina ou impor soluções injustas, enfatizando que “qualquer tentativa de fazer cumprir o deslocamento forçado do povo palestino constitui um crime contra a humanidade”.

Da mesma forma, o secretariado geral de Liga Árabe Ele disse que “os comentários do presidente Trump promovem um cenário de deslocamento palestino que é rejeitado regional e internacionalmente e está em clara violação do direito internacional”.

Ele enfatizou que essas propostas “levariam à instabilidade e não contribuiriam para alcançar a solução de dois estados, que continua sendo o único caminho viável para a paz e a segurança entre os palestinos e os israelenses, bem como na região mais ampla”.

Ele Organização da cooperação islâmica As declarações de Trump “contribuem para a consolidação de ocupação, assentamento colonial e a apreensão forçada da terra palestina, que constitui uma violação flagrante dos princípios do direito internacional e das resoluções relevantes das Nações Unidas, incluindo a resolução do Conselho do Conselho Segurança nº 2334, e que isso prejudicaria as possibilidades de paz e desestabilizaria a região.

O grupo islâmico também expressou “sua rejeição absoluta de qualquer plano destinado a mudar a realidade geográfica, demográfica ou legal do território palestino ocupado e enfatiza que a faixa de Gaza é parte integrante do estado ocupado da Palestina”.

Uma reunião ministerial árabe no Cairo no sábado também rejeitou o deslocamento palestino de Gaza e renovou os pedidos para implementar uma solução de dois estados ao conflito israelense-palestino.