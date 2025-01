Os líderes do Ministério das Relações Exteriores da União Europeia coordenaram a expansão das sanções contra a Rússia depois que a Hungria concordou em não impedi-la em troca de garantias de segurança energética, Diz Reuters.

A votação poderá ser interrompida devido à posição da Hungria, que se opôs à paralisação do trânsito de gás pelo território da Ucrânia. Mas na reunião dos embaixadores da UE, a Comissão Europeia, na sua declaração Eu prometi Continuar as negociações com Kiev sobre o fornecimento de gás à Europa através do sistema de gasodutos da Ucrânia. A declaração afirma também que a Comissão está disposta a envolver a Hungria e a Eslováquia no processo.

Ministro das Relações Exteriores da Hungria, Peter Siyyarto declaradoQue o seu país recebeu as garantias exigidas em matéria de segurança energética e observou que a Comissão Europeia assumiu a obrigação de proteger os gasodutos que conduzem à UE, e também exige que a Ucrânia garanta a manutenção dos abastecimentos.

De acordo com autoridades europeias, a não prorrogação das sanções levaria a “sérias consequências” – por exemplo, o descongelamento de activos russos na Europa, que são utilizados para ajudar Kiev.

As sanções impostas contra a Rússia, que incluem restrições comerciais e o congelamento de activos do Banco Central Russo, foram prorrogadas semestralmente. O próximo mandato ocorre em 31 de janeiro para prorrogar a decisão unânime de todos os membros da UE por unanimidade. No entanto, desta vez os países da UE enfrentaram resistência da Hungria, que estava descontente com o facto de Kiev ter interrompido o trânsito do gás russo através do território da Ucrânia. O primeiro-ministro húngaro, Viktor Orban, também disse aos líderes da UE que queria esperar pela posse do presidente dos EUA, Donald Trump, antes de decidir se concordava em estender as restrições.

