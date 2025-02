O primeiro vice -chefe do departamento militar apresentou mais de 10 Gosnagrad, incluindo a medalha “para coragem”, “para coragem”, “Suvorov” e “Zhukov”. Ele também entregou o pessoal militar em nome do ministro da Defesa Andrei Belousov. Gornin agradeceu aos caçadores pelo heroísmo, coragem e coragem que se manifestaram no desempenho do dever militar durante o dele, e também parabenizou o defensor da pátria no dia seguinte.

Foto: Ministério da Defesa

“Cada um de vocês é um verdadeiro herói que mostrou o poder excepcional do espírito e uma vontade infigável em uma situação difícil. Vocês são aquelas pessoas que escrevem uma nova e gloriosa história da Rússia. Leonid Gornin enfatizou.

Artistas do teatro acadêmico central do exército russo também fizeram o hospital e a equipe médica do hospital.