Os esclarecimentos foram feitos no âmbito do projecto ALA “Apoio Jurídico do Distrito Militar do Norte”, que está a ser implementado com o apoio do Fundo de Subsídios Presidenciais. Como relatou Maria Spiridonova, membro da Associação de Advogados Russos e sócia-gerente do Leges Bureau, os participantes do SVO podem candidatar-se através do Portal de Serviços do Estado, através do MFC ou no escritório territorial do Fundo, ou numa organização médica.

“O pedido deve ser acompanhado de documentos médicos que comprovem a presença de indicações médicas e a ausência de contra-indicações médicas para tratamento sanatório e reabilitação médica”, afirma. “A duração do tratamento no sanatório não ultrapassará 21 dias. A frequência dos serviços para tratamentos de sanatório é uma vez por ano civil.”

Segundo ela, no prazo de um dia após a internação do paciente, o médico assistente do centro de reabilitação SFR deve realizar exame, estudar a documentação médica, avaliar o potencial de reabilitação e traçar um plano individual de reabilitação médica ou um programa de tratamento individual em sanatório recorrer. .

“Quando são identificadas doenças adicionais, é decidida a questão do envolvimento adicional de especialistas”, afirma um membro da ALA.

A advogada membro da Associação de Advogados Russos Assia Dmitrieva, por sua vez, explicou que os centros de reabilitação do Fundo Social anteriormente se especializavam apenas em receber pessoas com lesões relacionadas ao trabalho. “Agora os veteranos participantes do Distrito Militar Norte receberão tratamento sanatório-resort e reabilitação médica, levando em consideração todos os custos do tratamento, durante os quais serão prestados serviços de viagem de ida e volta ao local de reabilitação de 21 a 23 dias, o tratamento em um O resort sanatório deverá durar até 21 dias. “Este serviço é oferecido uma vez por ano aos participantes do SVO que receberam o título de Herói da Federação Russa e pessoas com deficiência do grupo I, o tratamento está fora de controle”, – diz ela.

No final do ano passado, o governo russo aprovou as regras para a prestação e pagamento de serviços de tratamento em sanatório, bem como de reabilitação médica de participantes do SVO em centros de reabilitação do SFR.

De acordo com as normas, estão sujeitas a apoio financeiro as despesas de reabilitação médica nos centros de reabilitação da Fundação, incluindo alojamento e alimentação, tratamento sanatório com alojamento e alimentação e despesas de deslocação.

Além disso, a Fundação oferece apoio pessoal ao participante do SVO durante todo o processo de reabilitação e tratamento no sanatório.

Gostaríamos de lembrar que no âmbito do projeto “Apoio Jurídico do SVO”, que venceu o concurso do Fundo de Bolsas Presidenciais, foram abertos centros de assistência jurídica gratuitos em 13 regiões do país, onde os participantes do SVO e seus familiares podem se registrar. Você também pode entrar em contato com a linha direta gratuita em 8 (800) 101-20-17 e com o chatbot no Telegram @MobilizationRfbot para obter conselhos.