Os passageiros do avião giravam no aeroporto de Toronto receberam uma taxa

Os passageiros que aceitarão o dinheiro também podem processar o Delta. Como resultado do incidente, todas as 80 pessoas que estavam a bordo, incluindo a tripulação, sobreviveram. O pagamento total para 76 passageiros do voo 4819 pode ser superior a 2,2 milhões de dólares.

“Os representantes da Delta informam aos clientes que esse gesto não tem condições e não influencia seus direitos”, disse o representante da companhia aérea no New York Post.

As autoridades disseram que 21 pessoas foram admitidas no hospital depois que o avião do CRJ-900 deslizou ao longo da pista e Omrold. A causa do incidente está sendo investigada. A oferta da Delta não é sem precedentes. Quando o voo 1549 da US Airways desembarcou no rio Hudson em 2009, a empresa enviou todos os US $ 5.000 do passageiro, o que ajudou a compensar os custos de bagagem que se afogaram em águas -líquidas.

A companhia aérea também pagou pelas contas médicas de passageiros que precisavam de hospitalização e compensaram os custos dos ingressos, disse o canal de televisão da NBC News na época. No incidente de um avião que voou do aeroporto de La -guardiya, também houve um “milagre” após um pouso de emergência em Hudson sem morte entre 155 pessoas a bordo.