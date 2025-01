Os planos de Donald Trump desde o primeiro dia no cargo: agenda agressiva para remodelar a política americana | Notícias do mundo

Uma série de acções abrangentes destinadas a remodelar a política governamental aguardam a assinatura do novo presidente imediatamente após a sua tomada de posse. Esta exposição ousada foi projetada para definir o tom para os próximos quatro anos. Na véspera do seu regresso à Casa Branca, o presidente eleito Donald Trump prometeu agir rapidamente, prometendo assinar numerosas ordens executivas no seu primeiro dia de mandato e agir com “velocidade e força históricas” após a sua tomada de posse.

A fiscalização da imigração poderá começar quase imediatamente, com incursões nas principais cidades, à medida que Trump cumpre a sua promessa de campanha de deportar imigrantes indocumentados.

Além disso, pessoas ligadas ao motim de 6 de janeiro no Capitólio esperam por possíveis perdões, que Trump prometeu abordar prontamente quando retornar ao poder. Os relatórios sugerem que ele pretende perdoar os condenados por seu envolvimento no ataque de 2021.

De acordo com a BBC, Trump planeia assinar mais de 200 ações executivas na segunda-feira, incluindo ordens juridicamente vinculativas e outras diretivas, como proclamações. A CNN informa que estas incluirão mais de 100 ações executivas na sua primeira semana, concentrando-se no aumento da produção doméstica de energia, no reforço da segurança das fronteiras, na revogação de regulamentações e na abordagem de outras questões de alta prioridade.

Espera-se também que Trump aborde questões urgentes, como a expansão da disponibilidade do TikTok nos Estados Unidos, dado o prazo de proibição iminente, e a introdução de iniciativas relacionadas à inteligência artificial. Outros planos incluem a formação de um novo Departamento de Eficiência Governamental (Doge), a desclassificação de registos ligados ao assassinato de John F. Kennedy em 1963, a ordenação dos militares para desenvolverem um sistema de defesa antimísseis Iron Dome e a eliminação da diversidade, equidade e inclusão (DEI). políticas dentro das forças armadas.

Além disso, Trump prometeu proibir as mulheres transgénero de participarem em desportos femininos e devolver o controlo dos sistemas educativos a estados individuais. Estas medidas assinalam um início agressivo da sua nova administração, sublinhando a sua intenção de implementar rapidamente a sua visão para a nação.