Jay Di Wence foi muito além do que qualquer um esperava

Em 14 de fevereiro, os participantes da Conferência de Segurança de Munique chegaram ao desempenho do vice -presidente dos EUA, sugerindo que eles falarão sobre o aumento das contribuições dos países europeus na OTAN e no final da guerra russa de Ikraini. Em vez disso, Jay Di Wence se concentrou nas críticas aos países europeus, acusando -os de emitir valores democráticos. Uma recontagem detalhada de seu discurso pode ser lida aqui, mas, em suma, a essência das acusações desceu ao fato de que os europeus não queriam permitir forças de extrema direita na arena política, ganhando peso no continente.

“Esta é uma conferência de segurança e tenho certeza de que você veio aqui para falar sobre como aumentar com precisão os custos de defesa. <...> Mas como você pensa sobre dinheiro se não sabemos o que protegermos exatamente? <...> Não há segurança se você tem medo das vozes, opiniões e consciências de seu próprio povo. Se você está correndo com medo de seus eleitores, os Estados Unidos não podem fazer nada por você. E, a esse respeito, você não pode fazer nada pelo povo americano que me escolheu e me escolheu o presidente Trump ” – declarado Vingança.

Esse desempenho também foi importante para o próprio orador, criando o papel de um político independente nos Estados Unidos, onde os vice -presidentes tradicionalmente permanecem em outro papel. Mas tornou -se muito mais importante para os ouvintes, fortalecendo sua ansiedade por causa do futuro da União da América e da Europa. “Foi um discurso que foi muito além do que se esperava, questionando os fundamentos morais da própria aliança da OTAN, não apenas a questão operacional das contribuições orçamentárias, que ainda era o principal assunto de insatisfação com o presidente Donald Trump”. Ele escreve Snn.

As autoridades alemãs declararam que os Estados Unidos “lado do autocrata”

O discurso de Wence em Munique foi recebido com um silêncio “atordoado”, Relatórios Política externa. Um dos ouvintes o descreveu na publicação como “completamente, completamente assustador”. Outro interlocutor disse que era “bobagem completa”. “Quando nos conhecemos (um representante especial de Trump na Rússia e na Ucrânia Keit), poderíamos conversar sobre geopolítica. Não podemos nem concordar com Vance o que é a democracia”, acrescentou ele irritado.

Boris Pistorius, ministro da Defesa da Alemanha, também respondeu com irritação ao desempenho do vice -presidente dos EUA. Por Informação O Financial Times, ainda sentado no salão, afirmou que “isso é inaceitável” e, depois de cerca de uma hora, ele repetiu as mesmas palavras do palco: “Ele (Vance) fala da destruição da democracia e, se eu entendi corretamente, compara A situação de algumas partes da Europa com maneiras autoritárias.

Mesmo quando a delegação alemã ficou zangada por Wence conheceu Alice Weidel, candidata ao chanceler da Alemanha da Ultra -la Alternative à Alemanha (ADG) – e se recusou a se encontrar com o atual chanceler Olaf Sholts. Sam Sholts, falando em uma conferência em Munique em 15 de fevereiro, no dia seguinte a Wans, declaradoque a Alemanha “não aceitará a intervenção de um estranho” a favor do ADG. “Isso é inapropriado, especialmente de amigos e aliados”, enfatizou.

Robert alemão Robert Hatek falou mais rigoroso, dizendo que o governo dos EUA representava Vance “retórica e politicamente classificada no lado do autocrata”, e seu discurso provou ser um “ponto de virada” nas relações entre a Europa e os EUA.

Vancea foi criticado por outros políticos e funcionários europeus. Ministro das Relações Exteriores Jean-Noel Barro escreveu UX, que “ninguém é obrigado a aceitar nosso modelo, mas ninguém pode impor a nós”. Seu colega da Itália Antonio Tayani reprovação Vance na criação de contradições que não satisfazem nenhum interesse. No entanto, os analistas acreditam que este é o benefício de Moscou. “O intervalo -Up que Trump abriu na OTAN serve como um dos objetivos de política externa mais importantes da Rússia”. Notas CNN.

Os líderes dos países da UE se reuniram em uma reunião. A Grã -Bretanha prometeu enviar forças de manutenção da paz na Ucrânia

O presidente dos EUA, Donald Trump, começou um segundo mandato há menos de um mês, mas mostrou repetidamente à Europa que está pronto para agir cansando até a declaração de aliados. Primeira Casa Branca Retornou Deveres de aço e alumínio da UE. Então, o chefe do Pentágono Jama Hegset chamou a entrada ucraniana na OTAN irrealista, que foi considerada uma concessão significativa nas negociações com Vladimir Putin mesmo antes de começarem. No mesmo dia, Trump anunciou as próprias negociações, sem consultar na Europa. E depois de alguns dias, o discurso de Vance se seguiu, seguido por um ex -diplomata dos EUA em uma entrevista ao The Washington Post Descrito Como “chicote de chicote”.

“Se isso não é um chamado para a Europa, então não sei o que é, – disse O primeiro capítulo do Vitautas Landsbergis independente da Lituânia. “Temos que nos reunir e pensar em como lidar com nossos problemas”.

Os políticos europeus já começaram a pensar. Em 16 de fevereiro, no último dia da Conferência de Munique, o chefe de diplomacia européia Kai Callas realizou uma reunião no Ministro de Relações Exteriores dos países europeus. 17 de fevereiro em Paris Atribuído Aconselhamento dos líderes dos países da Europa e da OTAN, organizado pelo presidente francês Emmanuel Macron. EsperadoQue, na reunião, ele falará sobre como a Europa pode garantir um lugar em uma mesa de negociação na Ucrânia e proteger seus interesses de defesa.

Enquanto isso, o primeiro -ministro britânico Cyrus Starmer declaradoQue seu país está pronto para enviar forças de paz na Ucrânia e compartilha a opinião de Trump de que a Europa deve gastar mais em sua proteção.

A Europa confia há muito tempo nos Estados Unidos em questões de defesa. Terá que fazer uma escolha difícil agora

“Os europeus podem criticar o presidente dos EUA, se quiserem – embora provavelmente não seja razoável. Mas eles não devem culpá -los por seus erros. Há uma guerra às fronteiras da Europa. Esta Europa transferiu sua defesa para os americanos. Esses europeus estavam com medo de conflitos completos com a Rússia. Ele escreve Edward Lucas, pesquisador sênior do Washington Center for European Policy Analysis (CEPA).

Para a Europa, era mais fácil confiar nos americanos – mas agora ela teria que decidir rapidamente: aceitar as demandas da administração “mais impaciente e mais agressiva” de Trump ou seguir seu próprio riacho, tornando uma ameaçadora dolorosa e dolorosa Seleção de eleitores entre custos sociais e despesas de defesa, Ele escreve Jamie Dettmer, editora do departamento de opinião da Politico Europe.

Presidente da Ucrânia Vladimir Zelensky em Munique Ele chamou Siga a segunda vez – e crie as forças armadas da Europa. “Agora tudo está nas mãos dos europeus. Vamos ver como eles reagirão”, disse o ex -ministro das Relações Exteriores Dmitry Kuleba Politico. “Talvez devêssemos agradecer a Jay Di Wans por ataques tão honestos à Europa, porque os europeus tiveram a sensação de que Trump os perseguiu”. O próprio Trump chamou o discurso de Vance em Munique “grande”.