Sacramento: Os preços dos ovos dos EUA.

De acordo com o relatório de galinhas e ovos do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA) publicado na segunda -feira, o ano bruto do país e o nível mais baixo desde 2016.

Os dados do USDA mostraram que a produção de ovos em janeiro totalizou 8,86 bilhões de ovos, uma diminuição de 4,2 % em 4,2 % em janeiro de 2024 e a menor produção mensal do maior broto da Flu Avian em 2016.

A descrição geral dos mercados de ovos do USDA indicou que a escassez de ovos de concha, uma vez limitada a certas regiões, agora afeta a maioria dos principais mercados. O relatório indica que “as ofertas do mercado à vista estão rotineiramente excedentes de ofertas, geralmente até um fator de 10, e os preços estão estabelecendo registros diariamente”.

Para 21 de fevereiro, os preços subiram ainda mais, com o Serviço de Marketing Agrícola do USDA que informa os preços do atacado de grandes ovos brancos entregues aos varejistas em Nova York a US $ 8,47 por dúzia. Na Califórnia, os preços de referência de grandes ovos atingiram US $ 9,22 por dúzia.

A crise surgiu dos atuais surtos de HPAI em bandos comerciais de frango. O relatório de descrição geral dos mercados de ovos do USDA indicou que, em meados de fevereiro, 36 surtos confirmados em nove estados resultaram na perda de 26,8 milhões de aves apenas em 2025.

A maioria dessas perdas, 19 milhões de aves ou 71 %, ocorreu em sistemas enjaulados convencionais, com outros 7,8 milhões (29 %) em sistemas gratuitos.

Essas perdas representam 10,4 % do rebanho de camada enjaulado convencional e 7,7 % do rebanho sem gaiolas não orgânicas que existiam no início de 2025, informou a agência de notícias Xinhua.

O impacto foi particularmente grave em janeiro, e o USDA informou que aproximadamente 18,8 milhões de camadas de ovos de mesa foram perdidas naquele mês, a maior quantidade em um único mês desde o início do surto atual em 2022.

Bernt Nelson, economista da Federação Americana do Escritório Agrícola, estimou que 43 milhões de aves foram perdidas sozinhas em janeiro e fevereiro, representando 25 % de todas as aves afetadas desde o início do surto em 2022.

Além dos desafios da indústria, o USDA descartou vários funcionários importantes que trabalham na resposta federal ao surto de gripe aviária.

A escassez de ovos está tendo efeitos significativos de domínio em toda a indústria de alimentos. A Waffle House foi a primeira cadeia de restaurantes nacionais a introduzir uma sobretaxa temporária no início deste mês, cobrando 50 centavos adicionais por ovo.

Enquanto isso, a Denny’s, uma rede de restaurantes americanos conhecida por seu serviço 24/7, começou a adicionar sobretaxas de ovos em alguns de seus mais de 1.700 locais. Muitas compras, incluindo o Trader Joe’s, a Costco e o Sam’s Club, também implementaram limites de compra para ampliar os suprimentos existentes.

Para os consumidores, a crise significa preços mais altos e possíveis problemas de disponibilidade. O USDA informou que os supermercados estão limitando as compras do consumidor para esticar os suprimentos existentes, mas isso “aumentou a conscientização do consumidor sobre a escassez de ovos, o que leva a um aumento na compra de oportunidades, que ainda reduz mais suprimentos disponíveis”.