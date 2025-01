Em dezembro de 2024, o custo médio de uma corrida de táxi na Rússia era de 47,77 rublos por quilômetro. Isso é 16% a mais que em dezembro de 2023, mas 0,25% a menos que em novembro de 2024. Sobre isso escrita RBC com referência a um estudo da Rosstat.

Em dezembro de 2024, o custo mais elevado das viagens de táxi foi registado no distrito do Extremo Oriente, onde pagaram 65,14 rublos por quilómetro, enquanto em novembro do ano passado o mesmo valor foi de 68,05 rublos/km. Os preços mais favoráveis ​​foram observados na região do Volga – 36,06 rublos/km.

Uma possível razão para a mudança na situação do mercado de táxis poderia ser o clima quente, que ajudou a equilibrar a oferta e a procura. Ao mesmo tempo, o aumento das tarifas pode ser influenciado pela introdução de uma proibição do trabalho migrante no domínio do transporte de passageiros.

Anteriormente, tornou-se conhecidosobre o facto de os residentes de Krasnoyarsk se queixarem da recusa dos taxistas em cumprir as encomendas.