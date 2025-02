Os presentes do primeiro -ministro Narendra Modi para o presidente francês Emmanuel Macron, Primeira -Dama: Obras de Arte de Dokra, Mamada de Mesa de Prata

Durante sua visita à França nesta semana, o primeiro -ministro Narendra Modi apresentou o presidente Emmanuel Macron e a primeira -dama Brigitte Macron com presentes, que simbolizam a rica herança cultural da Índia e artesanato tradicional.

O primeiro -ministro Modi apresentou a obra de arte do presidente Dokra, que representa músicos com um trabalho de pedra com pregos e o espelho de mesa de prata com motivos de floral e pavão para a primeira -dama.

