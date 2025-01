Os presidentes da Rússia e do Irão reúnem-se no Kremlin para assinar um tratado de associação | Notícias do mundo

MOSCOU (Reuters) – O presidente russo, Vladimir Putin, e seu homólogo iraniano, Masoud Pezeshkian, mantiveram conversações no Kremlin nesta sexta-feira antes de assinarem um amplo pacto de cooperação para aprofundar sua parceria em meio a duras sanções ocidentais.

O seu “tratado de parceria estratégica abrangente” abrange todas as áreas, desde o comércio e a cooperação militar até à ciência, educação e cultura, disse o Kremlin.

A visita de Pezeshkian ocorre antes da tomada de posse, na segunda-feira, do presidente eleito Donald Trump, que prometeu mediar a paz na Ucrânia e assumir uma posição mais dura em relação ao Irão, que enfrenta problemas económicos crescentes e outros desafios, incluindo reveses militares na sua esfera de influência. em todo o país. o Médio Oriente. O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descartou qualquer ligação com a posse de Trump e disse que a assinatura foi planejada há muito tempo.

Dando as boas-vindas a Pezeshkian quando se sentaram para conversações, Putin disse que o novo tratado “dará um impulso adicional a praticamente todas as áreas da nossa cooperação”.

Pezeshkian, que se encontrou com Putin pela terceira vez desde que assumiu o poder em julho, disse que os documentos constituem uma “base sólida para o nosso progresso” e enfatizou a “importância estratégica” dos laços com Moscovo.

O presidente iraniano enfatizou que os países da região deveriam resolver eles próprios os seus próprios problemas.

“A presença de forças extra-regionais apenas agravará as tensões e desestabilizará a situação”, disse Pezeshkian, aparentemente referindo-se aos Estados Unidos.

Os laços da Rússia com o Irão melhoraram depois de Putin ter enviado tropas para a Ucrânia em Fevereiro de 2022. A Ucrânia e o Ocidente acusaram Teerão de fornecer a Moscovo centenas de drones para atacar a Ucrânia, o que Moscovo e Teerão negaram.

No ano passado, o Irão aderiu ao bloco BRICS de economias em desenvolvimento e Pezeshkian participou na sua cimeira, que foi organizada pela Rússia em Kazan.

A Rússia e o Irão, que tiveram relações conturbadas no passado, desenvolveram laços cordiais após o colapso da União Soviética em 1991, e Moscovo emergiu como um importante parceiro comercial e fornecedor de armas e tecnologias a Teerão, que tem enfrentado duras sanções internacionais. A Rússia construiu a primeira central nuclear do Irão, inaugurada em 2013, e está a construir mais dois reactores nucleares no país.

A Rússia participou no acordo de 2015 entre o Irão e seis potências nucleares que ofereceu alívio das sanções a Teerão em troca da redução do seu programa atómico, e o Kremlin ofereceu apoio político ao Irão quando os Estados Unidos se retiraram unilateralmente do acordo durante o primeiro mandato. de Trump.

A Rússia e o Irão também uniram forças para apoiar o governo de Bashar Assad durante a guerra civil na Síria, mas não conseguiram evitar a sua queda no mês passado, após uma ofensiva relâmpago da oposição. Assad e sua família fugiram para a Rússia.

A sua derrubada desferiu outro golpe no autodenominado “Eixo da Resistência” de Teerã em toda a região, que já havia sido atingido pelas ofensivas de Israel contra dois grupos militantes apoiados pelo Irã: o Hamas em Gaza e o Hezbollah no Líbano. Israel também atacou diretamente o Irão em duas ocasiões.

Teerão precisa cada vez mais da ajuda de Moscovo, à medida que enfrenta problemas económicos e duros reveses em toda a sua esfera de influência no Médio Oriente. Os problemas poderão agravar-se depois de Trump regressar à Casa Branca com a sua política de “pressão máxima” sobre o Irão. Em particular, o Irão quer armas russas sofisticadas, tais como sistemas de defesa aérea de longo alcance e aviões de combate, para ajudar na defesa contra potenciais ataques de Israel.