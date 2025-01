Os primeiros 10 dias de Donald Trump, quase 40 ordens executivas da lista inovadora aqui

Donald Trump, que prestou juramento como 47º presidente dos Estados Unidos, completará 10 dias no cargo na quinta -feira, 30 de janeiro. Poucas horas depois de cuidar da Casa Branca, Trump assinou uma série de ordens executivas, trazendo grandes mudanças na lei e nas políticas do país. Algumas ordens executivas seguiram nos próximos dias de seu segundo mandato da presidência.

As ações executivas tomadas por Donald Trump implicam a fronteira, deportando imigrantes criminosos ilegais, desencadeando a prosperidade americana, reduzindo os custos, aumentando a transparência do governo e reinstitucionais com base no mérito no governo federal.

Aqui estão as principais ordens executivas assinadas por Donald Trump nos últimos 9 a 10 dias: 1. Laken Riley Law: exige a prisão e a deportação de criminosos alienígenas ilegais “que foram acusados ​​nos Estados Unidos de roubo e para outros propósitos”, e permite que os estados exijam se as leis de imigração não forem aplicadas.

2. Medidas adicionais para combater o anti -semitismo

3. Expandindo o Centro de Operações de Migrantes na Estação Naval da Baía de Guantánamo em plena capacidade: o Secretário de Defesa e o Secretário de Segurança Nacional foram condenados a tomar todas as medidas apropriadas para expandir o Centro de Operações de Migrantes na Baía de Guantánamo da Estação Naval para o Capacidade de detenção adicional. Para estrangeiros criminais de alta prioridade presentes nos Estados Unidos.

4. A doutrinação radical final na educação K-12

5. Expanda a liberdade educacional e a oportunidade para as famílias

6. Proteger as crianças da mutilação química e cirúrgica

7. Restaure os membros do Serviço Registrado sob o Mandato de Vacinação Militar Covid-19

8. Restaurando a força de combate dos Estados Unidos

9. Priorizar a excelência e a preparação militar

10. O Iron Dome for America “muito além do objetivo da paz através da força”

11. Memorando para o Secretário de Estado, o Secretário de Defesa, o Secretário de Saúde e Serviços Humanos, Administrador dos Estados Unidos para Desenvolvimento Internacional

12. Aplicar a emenda Hyde

13. Medidas de emergência para fornecer recursos hídricos na Califórnia e melhorar a resposta a desastres em determinadas áreas

14. Dica para avaliar a Agência Federal de Gerenciamento de Emergências

15. Eliminar barreiras de liderança americana na inteligência artificial

16. Declassificação de registros relacionados aos assassinatos do presidente John F. Kennedy

17. Fortalecer a liderança dos EUA em tecnologia financeira digital

18. Reconhecimento federal da tribo Lumbee da Carolina do Norte

19. Executivo Clemence Grant para Terence Sutton

20. Designação de Ansar Allah como uma organização terrorista estrangeira

21. Executivo Clemence Grant para Andrew Zabavsky

22. Terminar a discriminação ilegal e restaurar a oportunidade com base no mérito

23. Nomear pôsteres e outras organizações, como organizações terroristas estrangeiras e especialmente terroristas globais designados

24. Reforma do processo de contratação federal e a restauração do mérito ao Serviço do Governo

25. Encerrar os programas DEI do governo radical e desperdício

26. Defenda as mulheres do extremismo da ideologia de gênero e restaure a verdade biológica ao governo federal

27. Estabelecer e implementar o “Departamento de Eficiência do Presidente” do Presidente “

28. Diretiva Política da América primeiro para o Secretário de Estado

29. Proteja os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e outras ameaças de segurança nacional e segurança pública

30. Desencadear o potencial de recursos extraordinários do Alasca

31. Restaurar a pena de morte e proteger a segurança pública

33. Proteger o significado e o valor da cidadania dos EUA

34. Percebendo o Programa de Admissão de Refugiados dos Estados Unidos

35. Liberar energia americana

36. Esclarecer o papel militar na proteção da integridade territorial dos Estados Unidos

37. Responsável pelos ex -funcionários do governo pela interferência eleitoral e disseminação inadequada de informações confidenciais do governo

38. Restauração da responsabilidade pelas posições de influência das políticas dentro da força de trabalho federal

39. Remova os Estados Unidos da Organização Mundial da Saúde

40. Aplicação da proteção dos americanos da lei em aplicações controladas de adversário estrangeiro a tiktok

41. Coloque os Estados Unidos em primeiro lugar em acordos ambientais internacionais

42. Terminar a arma do governo federal

43. Restaurar a liberdade de expressão e pôr fim à censura federal