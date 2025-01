Os principais comandantes do Tri Service se juntam no Ins Vikrant para uma broca de articulação

Os principais comandantes militares da Índia se reuniram a bordo do porta -aviões INS Vikrant para observar exercícios conjuntos que envolvem o Exército, a Marinha e a Força Aérea. A visita marcou um passo nos esforços para integrar operações nos três serviços.

O tenente -general Johnson P Mathew, tenente -general NS Raja Subramani, o vice -almirante K Swaminathan, o marechal de Air SP Dharkar e o tenente -general Ajay Kumar se aproximou do porta -aviões da costa oeste da Índia em 30 de janeiro.

Eles observaram a fase conjunta do Tropex 25, um exercício militar projetado para melhorar a coordenação entre os serviços. A visita forneceu informações sobre operações navais e cooperação entre serviços.

O marechal de Dharkar chegou a um avião de treinador MIG-29K. O voo destacou os esforços para integrar operações aéreas e navais.

Os policiais passaram a noite no mar, observando operações conjuntas como parte do Tropex 25 e do Amphex, outro exercício militar focado na guerra anfíbia.

Os exercícios incluíram ataques aéreos simulados, exercícios anti -submarinos e desembarques anfíbios.

Os policiais também participaram de uma sessão informativa de porta fechada na sala de guerra do transportista, onde os comandantes revisaram táticas operacionais e discutiram a futura coordenação entre os serviços.

Postado por: Akhilesh Nagari Postado em: 31 de janeiro de 2025

