Pelo menos mais 30 Palestinos Eles foram presos em israelense Incursões militares no ocupado BancoSegundo prisioneiros de prisioneiros na quarta -feira.

As crianças estavam entre as presas nos ataques que atacaram várias áreas na Cisjordânia, a comissão de Assuntos reforçados e a Palestina Prisioneiro A empresa disse em comunicado conjunto.

As prisões chegaram no meio da escalada militar no norte Banco, onde pelo menos 56 pessoas foram mortas e milhares de deslocados desde o mês passado.

Segundo figuras palestinas, pelo menos 175 palestinos foram presos por forças israelenses em Jenin e outro 150 em Tulkarem No Northern Bank desde 21 de janeiro.

As novas prisões trouxeram o número de palestinos presos pelo exército israelense na Cisjordânia de outubro de 2023 para mais de 14.500, incluindo aqueles que foram libertados após serem presos, segundo figuras palestinas.

A figura não inclui aqueles presos da faixa de Gaza cujos números são estimados em milhares.

Nos últimos anos, o exército israelense fez ataques regulares na Cisjordânia, que se intensificaram com o início da guerra em Gaza em 7 de outubro de 2023. Os palestinos também foram violentamente atacado por ilegal Estudantes israelenses.

Pelo menos 917 palestinos foram mortos e mais de 7.000 outros feridos pelo incêndio do exército israelense no território ocupado, de acordo com o Ministério da Saúde.

Em julho de 2024, o Tribunal Internacional de Justiça declarou que a ocupação das terras palestinas de Israel das terras palestinas ilegais e exigia a evacuação de todos os assentamentos existentes na Cisjordânia e Jerusalém Oriental.