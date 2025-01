Os problemas de trânsito da Índia: Calcutá e Bengaluru lideram o congestionamento; Mumbai e Delhi também estão entre as cidades mais lentas, de acordo com um relatório da TomTom

Calcutá, capital de Bengala Ocidental, ultrapassou o centro de TI de Bengaluru e assumiu o primeiro lugar como a cidade mais congestionada da Índia em 2024, de acordo com o relatório anual da TomTom. Enquanto a cidade-jardim caiu para o segundo lugar, Pune ficou entre as três primeiras, disse o relatório.

Em particular, Calcutá ocupa a segunda posição no mundo. Perdendo apenas para a cidade colombiana, Barranquilla liderou a lista com motoristas viajando a uma velocidade média de 10,3 mph, levando 36 minutos para completar uma viagem de 10 km.