Os produtos se tornarão mais baratos em 200 lojas na região de Kaliningrado

Você pode encontrar produtos mais baratos em 200 lojas da região. A lista contém 26 produtos do supermercado mais importante: carne, óleo, leite, ovos, queijo cottage, pão, açúcar, legumes e muito mais. Empresas e varejistas podem escolher uma posição e tudo ao mesmo tempo. Esses produtos são colocados em preços especiais nas lojas.

“Decidimos: limitaremos a margem para todas as 26 posições propostas pela região da região”, disse Vasily Pushkin, diretora de interação com a agência estadual da grande cadeia de varejo. Um dos fabricantes de Kaliningrado acrescentou que ele instalará um preço especial para dois tipos de pão e pão, que são populares entre os residentes da região. “Entendemos que há uma perda planejada nessas posições -mas pode ser compensada pelo volume de produção, por exemplo.

Um acordo sobre como manter os preços na região de Kaliningrado foi concluído até maio de 2026

O acordo sobre a queda do preço foi concluído até 6 de maio de 2026. Está aberto. Em um futuro próximo, a lista será complementada por novos fabricantes e varejistas. Até agora, nenhum novo preço foi publicado nas lojas – os empreendedores receberam pelo menos três meses para preparar e preparar mercadorias. O governo regional observou que a qualidade dos próprios produtos com esses descontos será verificada principalmente cuidadosamente. É importante que eles sejam frescos e o cálculo seja atraente para o comprador.

A questão da contenção de produtos para produtos na região de Kaliningrado estava se formando por um longo tempo. De acordo com os resultados do ano passado, a inflação aqui foi de 10,34%. Esta é a porcentagem mais alta do país. Na Rússia como um todo – 9,52%. Os salários dos conselhos de Kalining não têm tempo para essas corridas de preços. Ao mesmo tempo, os analistas forçam o aumento seguinte no aumento de 10 a 15% devido a flutuações de moeda, custos de logística e matérias-primas. Geralmente, produtos importados, frutas e vegetais sazonais aumentam o preço.

Os acordos sobre a dissuasão da margem foram uma continuação da história do ano passado com preços azuis. O programa incluiu principalmente lojas. Agora, é visivelmente expandido, incluindo não apenas os varejistas, mas também os fabricantes locais.