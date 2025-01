Os quirguizes que não fizerem seguro de habitação não poderão utilizar alguns serviços governamentais

Dever opcional

O governo decidiu tornar o seguro residencial obrigatório realmente obrigatório na república. Recordamos que a lei correspondente foi aprovada em 2015. No entanto, este documento regulamentar não está totalmente operacional, uma vez que não existe qualquer penalização pela recusa de seguro imobiliário. E até 2024, as autoridades essencialmente fecharam os olhos a este facto. O que mudou no ano passado? E o facto de se ter tornado um recorde para o Quirguizistão, tanto em termos do número de deslizamentos de terra como das consequências que provocaram.

De acordo com o Ministério de Situações de Emergência da República do Quirguistão, até Setembro de 2024, foram registados mais de 300 casos de fortes deslizamentos de terra em várias regiões da república. Este é o valor mais elevado dos últimos 30 anos. Os danos às vezes chegavam a mais de um bilhão. Milhares de casas e instalações sociais foram inundadas. Os deslizamentos de terra levaram cerca de 900 cabeças de gado grande e pequeno.

Um estado de emergência foi introduzido devido a desastres naturais no primeiro semestre de 2024 nos distritos de Osh, Kara-Suu, Nookat na região de Osh, Leilek, Batken, distritos de Kadamjay na região de Batken, distritos de Nooken, Suzak e Aksy na região de Jalal- Abad, Distrito de Talas dos Territórios de Talas. Os assentamentos nas margens norte e sul do Lago Issyk-Kul foram amplamente destruídos. Infelizmente, também houve vítimas: mais de 20 pessoas morreram.

Depois disso, o Gabinete de Ministros declarou que num futuro próximo todos os edifícios residenciais no Quirguizistão deveriam ser segurados. O que, segundo dados oficiais, ajudará as pessoas a recuperar mais rapidamente e a reduzir a pressão sobre o orçamento do Estado.

Escrituração contábil com seguro

A primeira coisa que as autoridades fizeram foi conferir à apólice o status de documento obrigatório na celebração de transações de compra e venda de imóveis. “Num clima instável e frequentes desastres naturais, o seguro torna-se uma precaução necessária”, afirmou o Gabinete de Ministros na sua resolução.

O segundo passo foi ordenar que todos os funcionários das empresas e instituições estatais do país, entidades empresariais com uma participação de 50 por cento na propriedade estatal e suas subsidiárias tivessem de segurar as suas casas ou apartamentos. Além disso, o Conselho de Ministros ordenou a introdução, no prazo de dois meses, de alterações nos regulamentos que prevêem o recebimento obrigatório de uma apólice da Organização de Seguros do Estado (GSO) OJSC.

E para que os cidadãos da República do Quirguistão não voltem a desistir desta questão, o Conselho de Ministros propôs tornar obrigatória a apresentação de seguro na ligação de edifícios residenciais às comunicações (eletricidade, gás, abastecimento de água, aquecimento, esgotos); solicitação de certidões (de local de residência, composição familiar, etc.); registo e cancelamento de registo de cidadãos no local de residência.

A culpa é da mentalidade

É impossível dizer que a habitação na república não é segurada. De acordo com a GSO, dos mais de um milhão de casas na República do Quirguizistão, aproximadamente 200.000 casas e apartamentos estão actualmente segurados. A organização admite que esta prática ainda não é popular entre os quirguizes. Um dos motivos é a mentalidade. “O que nosso povo pensa? Se Deus quiser, isso vai passar”, disse o representante do GSO, Azat Kendirbaev. Ao mesmo tempo, as autoridades têm realizado campanhas de sensibilização desde 2015 que deverão mudar as atitudes do público em relação a esta questão.

– O custo do seguro é de apenas 600 som por ano para áreas rurais e 1.200 som para cidades. Os cidadãos que asseguram a sua habitação podem contar com indemnizações por prejuízos de 500 mil e um milhão, respetivamente. Ao mesmo tempo, para fazer o seguro da sua casa, basta apresentar o passaporte técnico ou ficha de inventário e o passaporte de cidadão. Para comodidade dos clientes, nossas filiais estão localizadas em cada centro regional. Em cada distrito há um inspetor de seguros e agentes de seguros – um total de cerca de 400 pessoas”, disse Zakir Aidraliev, vice-presidente do conselho de administração da organização estatal de seguros OJSC, em entrevista à agência Sputnik. Segundo ele, os reembolsos são feitos através de um método especial, que simplifica os cálculos e reduz o tempo de avaliação dos recursos dos cidadãos.

“Antes de 2023, foram pagos 13,5 milhões de valores sob a forma de prémios de seguros em 97 casos”, acrescentou.

Ao mesmo tempo

O que e como você pode segurar?

De acordo com o GSO OJSC, você pode segurar uma casa particular, parte dela, um apartamento em prédio alto, um quarto em apartamento comunitário, um hotel, um edifício residencial do tipo hotel. Os edifícios em mau estado não estão segurados; localizados em edifícios que necessitam ser demolidos ou reaproveitados; aos quais se aplicam obrigações; construído em violação aos requisitos técnicos; sujeito a confisco.

O sinistro segurado inclui incêndio, mesmo que tenha ocorrido fora do edifício segurado; entrada de água como resultado de ações legais de extinção de incêndio; desastres naturais (terremoto de magnitude igual ou superior a seis, deslizamento de terra, inundação, avalanche, deslizamento de terra, queda de rochas, deslizamento de terra, vento forte com velocidade de 25 metros por segundo ou mais, forte nevasca, tempestade de neve, granizo com diâmetro de 20 milímetros ou mais mais, raio); desmontagem e transferência do alojamento segurado para uma área segura por decisão de órgão governamental em conexão com o anúncio de ameaça de dano (destruição).

Para receber o dinheiro, o segurado deve comunicar à seguradora a ocorrência do sinistro em até 15 dias corridos.

Um pedido de pagamento de compensação será processado no prazo de 30 dias corridos após o recebimento de todos os documentos necessários. Durante este período, a seguradora é obrigada a efetuar um pagamento à vítima ou a enviar-lhe uma recusa fundamentada.