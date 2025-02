"Os raios X devem usar?!": Panatta furioso para pecador, por que ele perde os testes

Adriano Panatta Não está lá e para a cadeira de rodas anti -acaso que afetava as vistas Jannik Sinner Ele canta quatro nas colunas de Corriere della Sera: “Bem, Jannik Sinner fez bem em tirar a esponja de todo o ciarpame que foi ao mar em que o forçaram a se banhar, desde as bobagens até as hipóteses imaginativas para uso pessoal, Talvez apenas para ter um extra, das ficções irritantes daqueles que preferem ser forçados a entrar em Lancia em Resto em vão. .

E novamente: “Scornacchiato pela poderosa onda desviadora de controvérsia levantada por aqueles que se sentiram forçados a escolher o partido do pecador, Wada foi forçado a aceitar Jannik não atingido por uma linha de acusação, assim como perigoso, que trouxe a responsabilidade de o tenista de seu time. X -ever Na sala do seu hotel, no qual os membros da equipe atravessam suas respectivas sacolas? Confie em um punhado de pesquisadores particulares que seguiram todos os movimentos? Pergunte a eles um por um por trás de uma lâmpada destinada aos seus olhos? “. Um torpedo completamente soprado destinado àqueles que desfrutam de Rosicone nessas horas.