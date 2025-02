(Bloomberg) -Os rebeldes apoiados por Ruanda capturaram uma importante segunda cidade estratégica na República Democrática do Congo, expandindo seu domínio sobre o leste dos minerais do país no meio do amplo conflito.

Depois de assumir o controle do aeroporto próximo, o M23 entrou em Bukavu na sexta -feira e enfrentou pouca resistência quando o Exército do Congo se aposentou, de acordo com as Nações Unidas. A queda de Bukavu marca uma grande escalada no conflito entre o Congo, M23 e seus patrocinadores de Ruanda, chegando duas semanas depois que os rebeldes apreenderam a cidade de borracha na costa norte do lago Kivu, deixando mais de 3.000 pessoas mortas e um número semelhante lesionado . .

“O M23 está atualmente em Bukavu, mas nenhum combate ativo é relatado”, disse o porta -voz da ONU, Stephane Durric, para jornalistas em Nova York na sexta -feira, citando parceiros humanitários no campo.

O M23 agora controla os dois principais aeroportos e shopping centers da região, bem como todo o lago Kivu ao longo da fronteira compartilhada do Congo e Ruanda. O Exército Congolês não conseguiu deter os rebeldes e as forças de Ruandesas, apesar do apoio do vizinho do Exército do Burundi, dezenas de milícias locais e forças de paz da África do Sul, Tanzânia, Malawi e ONU.

A natureza internacional do conflito, as tropas de Uganda também estão presentes no leste do Congo, gerou preocupação de que uma guerra regional possa explodir semelhante à que circunda a maior parte da África Central há um quarto de século.

Líderes de todo o mundo condenaram a invasão de borracha e pediram negociações de paz e um fogo alto, e soldados de Ruanda para deixar o Congo.

O presidente de Ruanda, Paul Kagame, disse que não sabe se suas tropas estão no país e nega apoiar o M23.

Em uma conferência de segurança em Munique na sexta -feira, o presidente congolês Felix Tshisekedi solicitou sanções de Ruanda.

O M23 foi apreendido anteriormente em 2012, mas se aposentou logo depois no meio da imensa pressão diplomática. Desta vez, a comunidade internacional tomou para reduzir o financiamento ou implementar sanções, sublinhando a crescente importância de Ruanda como fornecedor de tropas de manutenção de paz e um ambiente de negócios estável.

O Congo tentou reduzir essa imagem, pedindo à Associação Nacional de Basquete, Fórmula 1 e Paris Saint-Germain, Arsenal FC e Bayern Munich Football Clubs para eliminar associações contínuas ou planejadas com o país.

Mas Ruanda e seu presidente citaram o genocídio de Ruanda de 1994, quando mais de 800.000 tuts étnicos morreram principalmente em 100 dias, enquanto a comunidade internacional permaneceu.

Kagame parou o assassinato como chefe de um grupo rebelde liderado por Tutsi. Ele diz que a ideologia anti-tutsi ainda existe no leste do Congo na forma de uma milícia conhecida como forças democráticas para a libertação de Ruanda, ou FDLR, fundada pelos autores étnicos extremistas do genocídio.

M23, também um grupo liderado por Tutsi, diz que está lutando contra o FDLR e os direitos dos tutsis e outros oradores da língua Ruanda no Congo.

Bukavu foi invadido pela última vez em 2004, quando um grupo de soldados comoventes com laços com Ruanda levou a cidade, o que levou a grandes baixas e violência sexual.

A cidade de aproximadamente um milhão de pessoas é um importante ponto de trânsito para o ouro da província de Kivu do Sul, muitos dos quais são transmitidos ao contrabando para os países vizinhos, segundo especialistas da ONU. A região também é rica em mineral de estanho, tungstênio e tantalio, que são usados ​​na maioria dos eletrônicos portáteis.

Tshisekedi pediu na sexta -feira que as nações da UE parassem de comprar minerais de Ruanda, que, segundo ele, são roubados do Congo.

-Ches ajuda de Ilya Arkhypov.