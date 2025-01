Os rebeldes apoiados por Ruanda se movem mais profundamente no leste do Congo enquanto informam execuções e violações

Borracha, Congo (AP) – Rebeldes apoiados por Ruanda Eles estavam expandindo sua presença no leste do Congo depois Captura de borrachaA principal cidade da região, disse a ONU na sexta -feira, que ele também expressou preocupações com as execuções que aprendeu que foram realizadas pelos rebeldes nos últimos dias após uma grande escalada de sua rebelião por um longo tempo.

Enquanto isso, as forças congolitas repeliram os rebeldes em sua ofensiva em relação à capital provincial de Bakuvu, no sul de Kivu, na quinta -feira, disseram moradores e autoridades locais. O grupo rebelde M23 tem Capturou várias cidades Depois de levar o vizinho vizinho, um centro humanitário crítico para muitas das 6 milhões de pessoas deslocadas pelo conflito. Eles disseram que marcharão para a capital do Congo, Kinshasa, que fica a quase 1.000 milhas (a cerca de 1.600 quilômetros) de distância.

O grupo M23 É o mais poderoso dos mais de 100 grupos armados que competem pelo controle em Leste rico em minerais do Congoque possui vastos depósitos críticos para grande parte da tecnologia do mundo. Eles são apoiados por cerca de 4.000 soldados do vizinho Ruanda, de acordo com especialistas da ONU, Muito mais do que em 2012 Quando eles capturaram borracha pela primeira vez em um conflito impulsionado por queixas étnicas.



Execuções, violação à medida que a crise dos direitos humanos piora



O porta -voz do Escritório de Direitos Humanos da ONU, Jeremy Laurence, falou em uma sessão informativa na sexta -feira sobre o agravamento da crise dos direitos humanos após a rebelião, incluindo ataques de bombas em pelo menos dois campos de pessoas deslocadas internamente, mataram um número especificado da ONU.

“Também documentamos execuções sumárias de pelo menos 12 pessoas para o M23” de 26 a 28 de janeiro, disse Laurence e acrescentamos que o grupo também ocupou escolas e hospitais na província e está sujeitando civis a recrutar e recrutar trabalhistas forçados

As forças congolitas também foram acusadas de violência sexual, pois a luta está enfurecida na região, disse Laurence.

“Estamos verificando os relatos de que 52 mulheres foram violadas por tropas congolitas no sul de Kivu, incluindo supostos relatórios de estupro em grupo”, disse ele.



Os rebeldes repeliram quando os jovens se oferecem como voluntários para lutar



Um ataque dos rebeldes no território de Kalehe, a cerca de 140 quilômetros (a cerca de 85 milhas) da capital provincial do sul de Kivu, foi repelido na quinta -feira por forças de segurança, disse o tenente -general Pacifique Masunzu, que tem uma zona de defesa militar no sul no sul Kivu. .

As bases militares congolesa em Bukavu se esvaziaram na quinta -feira para reforçar as pessoas na estrada para a capital provincial, disseram aos moradores da Associated Press.

De acordo com Gabriel Kasanji, um oficial administrativo local, centenas de jovens se registraram na sexta -feira como voluntários para ingressar em treinamento militar na capital provincial. Isso segue o chamado do presidente congolês Félix Tshisekedi na quinta -feira para uma enorme mobilização militar.

O exército da nação da África Central enfraqueceu depois de perder centenas de pessoal e mercenários estrangeiros que se renderam aos rebeldes após a queda de borracha.

Quando ele assumiu o cargo na sexta -feira, quando o novo governador do norte de Kivu, que inclui borracha, o general Somo Kakule Evariste prometeu “se mover o mais rápido possível” para a borracha para restaurar o controle do governo.

“Este não é o momento dos discursos”, disse o general. “A chama da resistência nunca será extinta.”



Uma borracha devastada sem água ou eletricidade



Como uma grande parte da borracha, ela permaneceu sem suprimentos de água e eletricidade, os moradores viajaram por horas para procurar água no lago Kivu.

“Queremos que a guerra termine para que possamos retomar a vida normal. Ao chegar aqui todos os dias, não o alcançaremos ”, disse Badeja Matanda, um morador de borracha.

O M23 tentou afirmar seu controle sobre a cidade, dizendo na quinta -feira que eles estavam trabalhando para restaurar o suprimento de eletricidade e água cortado na cidade de aproximadamente 2 milhões de pessoas quando a luta disparou.

“Vamos lutar até restaurar a democracia”, disse Corneille Nangaa, um dos líderes políticos da M23. “De um estado fracassado a um estado moderno”.