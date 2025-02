Os rebeldes do grupo armado do M23 e os Ruandianos forçam seu aliado iniciaram uma nova ofensiva no leste da República Democrática do Congo (RDC) alguns dias antes do cume planejado dos presidentes de Ruanda e da República Democrática hoje do Congo.

A ONU disse que após a batalha da cidade -chave de Goma, que foi capturada pelas tropas M23 e Ruanda na semana passada, pelo menos 2.900 pessoas morreram.

Depois de violar o cessar -fogo, os combatentes da M23 e as tropas ruins capturaram a cidade de mineração na província de Kiva do Sul, assumindo a ofensiva da capital da província de Bukawa.

Confrontos intensivos começaram ao amanhecer de quarta -feira na região de Nyabibwe, a cerca de 100 km (60 milhas) de Bukawa e a 70 km da província do aeroporto.

“Esta é a prova de que o CeaseFire anunciado anunciado foi, como sempre, um truque”, disse a agência à agência AFP O representante do governo do Congo Patrick Muiya.