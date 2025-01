Dois tipos de extremismo, com suas origens no subcontinente indiano, o extremismo pró-Khalistão e o extremismo nacionalista hindu foram marcados como ameaças de “entender” em um relatório filtrado sobre a “revisão do extremismo” do governo do Reino Unido. ‘Extremamente confuso: a revisão contra o contra-extrremismo do novo governo revelou’, escrito por Andrew Gilligan e Dr. Paul Scott para o grupo de especialistas em troca de políticas publicado no início desta semana, afirma que ‘extremismo nacionalista hindu’ ele encontrou uma menção em tal Revisão para a primeira revisão da primeira vez.

O ministro da Segurança do Ministério do Interior do Reino Unido, Dan Jarvis, disse à Câmara dos Comuns na terça -feira que “não estava completamente claro qual versão do relatório vazou” e enfatizou que suas reivindicações não representavam a política do governo. Segue -se o Secretário do Interior, Yvette Cooper, ordenando um ‘rápido sprint analítico’ em agosto passado para determinar a política do governo trabalhista sobre o extremismo.

De acordo com o relatório filtrado, a seção mais longa é rotulada como “compreender” e lista nove tipos de extremismo na seguinte ordem: “Islamista, extrema direita, extrema misoginia, extremismo pro khalistão, extremismo nacionalista hindu, extremismo ambiental, asa esquerda, extremismo Anarquista e de um único tema (lasi), teorias de fascínio da violência e conspiração ”.

“As páginas 17-18 de ‘compreender’ são dedicadas a dois tipos de extremismo que têm suas origens no subcontinente indiano, que é descrito como o extremismo pró-Khalistão e o extremismo nacionalista hindu. Com relação ao primeiro aviso que apóia a Um estado de Sij do Khalistan não é necessariamente extremista;

“Essa é uma posição lógica para o governo do Reino Unido. No entanto, muito mais controverso será a avaliação de um “crescente portfólio de atores de preocupação” dentro do movimento do Khalistão; E referência ao ativismo que contribui para “a demonização das comunidades muçulmanas, particularmente nas acusações de exploração sexual infantil” e o que é considerado teorias da conspiração que alegam conluio entre governos britânicos e indianos “, diz ele.

No entanto, o relatório reconhece que há preocupações sobre o “papel estrangeiro” do governo indiano, incluindo acusações de participação indiana em “violência mortal contra SIJs no Canadá e nos Estados Unidos”.

Ele acrescenta: “O extremismo nacionalista hindu (também conhecido como Hindutva, que se traduz aproximadamente como ‘Hinduness’) não foi mencionado na revisão independente de 2023 para impedir, algo que pode ser visto com retrospectiva como um erro. Dada a violência que ocorreu Em Leicester, em setembro de 2022, entre hindus e muçulmanos, o governo está certo, colocando o extremismo nacionalista hindu sob o foco da atenção, nada menos que seu conhecimento é geralmente baixo.

“Igualmente notável aqui está a afirmação de que, nas principais vozes de Leicester nas comunidades muçulmanas e hindus, ele também desempenhou um papel importante na exploração de tensões de maneira oportunista e incitando o ódio entre as comunidades locais”.

O Partido Conservador da oposição levantou as conclusões do relatório filtrado no Parlamento, com o Secretário do Interior da Sombra, Chris Philp, questionando a abordagem do governo para lidar com diferentes formas de extremismo.

“Como dissemos repetidamente, o extremismo islâmico seguido pela extrema direita da extrema direita são as maiores ameaças que enfrentamos … ideologia, particularmente o extremismo islâmico seguido pelo extremo da extrema direita, continua sendo o coração de nossa abordagem para combater o contraato O extremismo e o terrorismo “, disse Dan Jarvis, em nome do governo.

O Ministério do Interior também reiterou que as conclusões do “rápido sprint analítico” “não foram formalmente acordadas pelos ministros”, pois o governo considera uma “ampla gama de próximas etapas possíveis derivadas desse trabalho”.