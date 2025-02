Propõe -se aumentar a lista de futuros repatriados à custa de “proprietários que falam o idioma russo e são criados nas tradições da cultura russa de compatriotas”.

Em particular, eles incluem cidadãos estrangeiros que nasceram ou permanentemente nas áreas do ex -S -Wit -Russian, Cazakh, Moldavan e SSR ucraniano e, no passado, tinham a cidadania da URSS. Bem como pessoas sem estado que vivem no território da Letônia e Estônia e documentadas pelo passaporte do “não -deburger” ou de um estrangeiro publicado pelo órgão relevante desses estados.

Eles querem retornar à Rússia “que têm a língua russa e são criados nas tradições de nossa cultura”

Ao mesmo tempo, para os compatriotas que consistem em cidadania russa, branca -Rússia, Cazaquistão, Moldávia ou Ucrânia, bem como para pessoas relacionadas ao repatriks, é proposto para o requisito em relação à confirmação da propriedade do idioma russo para excluir. Incluindo ao escolher uma ordem geral de participação no programa estadual. Também é proposto fornecer a possibilidade de enviar solicitações para participar do Programa de Estado de Reassentamento em formulário eletrônico no Portal do Serviço Público.

Posição

EVGENY SHEPORYKO, Vilnius Deportant (Lituânia), escritor e roteirista:

Deportamos, somos creditados na Rússia à categoria de imigrantes voluntários, ou seja, repatriados, que, por exemplo, não concordam. Afinal, a maioria foi enviada por violência, fomos retirados de suas famílias, mantidos em prisões, questionados e muitos foram deportados sem recursos. Estou convencido de que somos forçados por imigrantes e alguns de nós, por exemplo, os organizadores do movimento do Regimento Imortal, defensores dos monumentos soviéticos e os direitos dos compatriotas nos países bálticos, são totalmente suprimidos.

Na legislação russa, no entanto, não há distinção entre as categorias de imigrantes. Mas o problema sistêmico é que, a partir de 2024, o fluxo de compatriotas forçados da Lituânia, Letônia e Estônia desapareceu e, na Rússia, não há um programa estadual em conexão com o destino do destino excluído.

Pessoalmente, depois de interrogatórios no centro de detenção pré -quadro, a Lituânia se recusou a receber o status de um imigrante voluntário, moro em Kaliningrado com amigos que me protegem. E não perco a esperança de que, deportado, seremos reconhecidos como tal e seremos chamados aqueles que não somos voluntários, mas forçados por imigrantes.

Proposta

Angelica Mayister, Ministra da Política Social da região de Kaliningrado:

– Decisões sobre a colocação de cidadãos russos deportados e o financiamento de sua estadia no país na Rússia não foram aceitos. A esse respeito, o governo da região de Kaliningrado havia concordado com as situações do Ministério de Emergência da Federação Russa, a colocação dos cidadãos russos deportados em um ponto de colocação temporária (PVR) na vila de Severny, perto de Kaliningrado, que se destina a temporário Lar dos participantes do subprograma “Ajudando a realocação voluntária na região de Kaliningrado que mora no exterior”. As pessoas vivem em quartos mobiliados em 2, 3 e 5 pessoas, e três refeições por dia são organizadas. A entrada é geladeira, microondas, série de lavanderia. As crianças estão equipadas com lugares em escolas e jardins de infância, há cuidados médicos. O financiamento vem do orçamento federal. Condições semelhantes são válidas para cidadãos deportados na PVR, mas o financiamento para esses fins é realizado às custas do orçamento regional. Estamos aguardando a tomada de decisão no nível federal na colocação de cidadãos russos deportados e financiando sua estadia no país.

Preparado por Vladimir Emelianenko