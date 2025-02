De 14 a 17 de fevereiro, o Mashuk Knowledge Center tornou -se uma plataforma para o programa educacional iniciado pelo “conhecimento” da sociedade russa. O evento combinou 140 pais e especialistas em educação de 77 regiões, incluindo representantes do território Krasnodar. O principal evento do programa foi uma reunião do Comitê dos Pais da Rússia, onde foi realizado o chefe do Ministério da Educação da Rússia Sergey Kravtsov.

Durante as discussões, foi dada atenção para fortalecer os vínculos entre as associações dos pais regionais e federais. O principal objetivo da reunião teve como objetivo cooperar entre a comunidade dos pais e o sistema educacional no desenvolvimento de uma estratégia de longo prazo até 2040.

Sergei Kravtsov anunciou a importância da participação dos pais em iniciativas educacionais e anunciou a extensão dos pedidos da segunda temporada do concurso de iniciativas parentais. Segundo o ministro, os melhores projetos serão criados e implementados no processo educacional, e as práticas bem -sucedidas receberão apoio em termos de treinamento de professores e consultores de educação. Além disso, as autoridades regionais são convidadas a aplicar iniciativas avançadas dos pais para o desenvolvimento do autogoverno da escola.

Como parte da reunião, também foram discutidas as práticas bem -sucedidas da primeira temporada da competição. O Diretor Geral da Sociedade Russa do Conhecimento Maxim apresentou novas oportunidades para os participantes na próxima temporada.

O território de Krasnodar foi representado pelo presidente do comitê de pais da região e pelo chefe do “Centro de Patrimônio Kuban” de Ano, Irina Kirakozova, membro do Comitê Parental da Al-Russiano, Yekaterina Verbitskaya, chefe do comitê pai do comitê do pai do TEMRYUK, Município de Temryuk, Lyudmila Stadnik, chefe do comitê dos pais do Ust-Labinsk, Ust-Labinsk e vice-diretor de escola n ° 61 de Krasnodar Natalya Khomutova.

Além disso, o diretor da equipe do estado para a proteção dos filhos do Ministério da Educação da Federação Russa Larisa Falkovskaya, que afetou a prevenção do comportamento desviante e o fornecimento de apoio psicológico e educacional. O diretor do Centro de Crianças e Juventude Russo, Alexander Kudryashov, observou a importância dos consultores do Instituto de Educação na combinação dos esforços de pais, professores e alunos. Mikhail Kozin, co-presidente do comitê dos pais da região de Penza, compartilhou uma experiência bem-sucedida para interagir com a comunidade dos pais em sua região.

De acordo com os resultados do evento, a Russian Knowledge Society e o Ministério da Educação da Federação Russa concluíram um acordo sobre 60 eventos este ano, alguns dos quais serão realizados online.

Antes, MK no Kuban escreveu que os problemas de treinamento e educação foram discutidos em Krasnodar.