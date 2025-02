Comparados a 2023, os residentes aumentaram consideravelmente a quantidade de investimentos em seus projetos – em 2024, subiram 41% e totalizaram 16 bilhões de rublos.

O volume de dedução fiscal ao orçamento da Federação Russa aumentou 2,5 vezes e foi de 3,8 bilhões de rublos. As empresas que estão ativas no site da SEZ sempre pagavam 11,02 bilhões de rublos.

A rotatividade dos moradores aumentou mais de duas vezes – de acordo com os resultados de 2024, os 30 bilhões de rublos excederam. Os investidores já criaram 3.694 empregos com suas empresas, das quais 1002 – no ano passado.

A liderança da região de Samara cria planos ambiciosos para colaborar com os investidores – o governador Vyacheslav Fedorishchev disse anteriormente que está planejado pelos próximos cinco anos para atrair até 4 trilhões de Roebel na região. “Devemos executar a tarefa determinada pelo presidente e proporcionar um aumento na atividade de investimento em pelo menos 60 % até 2030 em comparação com o período anterior”, observou o chefe da região.

O crescimento do investimento permite que as empresas lançem processos de produção mais rapidamente e acessem as capacidades de design. Atualmente, componentes automáticos, petróleo de girassol, gás natural líquido, medicamentos são produzidos no local em tagliatti, os metais são processados, além de papel residual, seguidos por novos produtos. Preparação para lançar uma fábrica de produção de alimentos.

Novos moradores que entraram no território em 2024 pretendem criar equipamentos para a atmosfera de energia alternativa, enchimento de espuma de poliuretano para cadeiras de carro, além de produtos de iluminação e junções de plásticos para a atmosfera da indústria automobilística.

A plataforma desenvolve ritmo dinâmico e hoje ocupa o terceiro lugar na classificação nacional VIII da atratividade do investimento da SEZ da Rússia.

“Hoje, nossa equipe, sob a liderança do governador Vyacheslav Andreevich Fedorishchev, continua a criar as instalações de infraestrutura da terceira fase da SEZ. Esperamos que até o final de 2027 o número de moradores do local atinjam 44 empresas, o volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do O volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume do volume que os investimentos serão de cerca de 60 bilhões de rubos, e o número de empregos criados será superior a 5 mil, “O ministro interino de desenvolvimento econômico e investimentos do Dmitry Bogdanov mencionado por Dmitry Bogdanov.

O governo regional planeja lançar a terceira virada da zona econômica especial em 2026. O suporte comercial é implementado de acordo com o projeto nacional “economia eficaz e competitiva”.

Referência

Para investidores na região de Samara, uma agência de investimentos trabalha em um modo de janela. Aqui, os iniciadores do projeto estão prontos para oferecer toda a ajuda necessária para escolher um site, selecionando medidas de suporte e lançamento rápido do projeto na região.