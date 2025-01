‘Os residentes de Gaza precisam de ficar em Gaza’: Espanha responde ao plano de Trump para ‘limpar’ a faixa

EspanhaO ministro das Relações Exteriores rejeitou o presidente dos Estados Unidos na segunda-feira. Donald TrumpA ideia de “limpo” Laço e realocar a sua população para outras nações árabes.

“A nossa posição é clara: os habitantes de Gaza devem permanecer em Gaza. Gaza faz parte do futuro Estado palestiniano, que deve ser controlado por um único governo”, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol. José Manuel Albaresfalando em Bruxelas.

“O mais breve possível, Laço e o Cisjordânia deveria ser governado por uma única autoridade nacional palestina”, continuou ele.

No sábado, Trump disse aos repórteres que havia conversado com o rei do Jordânia sobre o alojamento de 1,5 milhões de pessoas de Gaza.

“Quase tudo foi demolido e pessoas estão morrendo lá, então prefiro me envolver com algumas das nações árabes e construir moradias em um lugar diferente, onde acho que talvez eles possam viver em paz, para variar”, disse Trump a bordo. força aérea umde acordo com a CNN.

Albares insistiu que União Europeia Em vez disso, deveria concentrar-se em ajudar imediatamente “a catástrofe humanitária” em Gaza com ajuda para necessidades alimentares, de saúde e educativas e em garantir a presença da UNRWA.

A Espanha também solicitará urgentemente Missão da UE posicionar-se na passagem de Rafah para ajudar a normalizar a fronteira entre Gaza e o Egito.

Ele ofereceu à Espanha Guarda Civil força policial para participar da missão.

A Espanha aumentaria a sua ajuda financeira para Palestina e Ops em 50 milhões de euros (US$ 52 milhões), prometeu Albares. “Temos uma janela de esperança em Gaza, um cessar-fogo que não é permanente, mas temos de trabalhar para que isso aconteça.”

Em declarações aos jornalistas, ele também ligou IsraelOs ataques de domingo contra civis libaneses são “inaceitáveis”.

“Vinte e dois civis mortos são demais. Todos os pontos deste cessar-fogo devem ser respeitados. Líbano“As forças armadas de Israel deveriam ser posicionadas no sul e as forças israelenses deveriam retirar-se para garantir a soberania do país”, disse ele.

Albares insistiu que UE deverá também aumentar o seu apoio Líbano para ajudar a reconstruir a nação e as suas forças armadas.