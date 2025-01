Os residentes de Smolyan entram no mundo dos negócios e abrem seu próprio negócio com “First Start”

Na região de Smolensk, graças ao programa de subsídios First Start, os futuros empresários tiveram a oportunidade de abrir o seu próprio negócio. O programa funciona em todos os distritos da região por decisão do governador. Quem deseja iniciar o seu negócio passa por um treinamento no My Business Center e depois recebe uma bolsa de desenvolvimento. Em 2024, 161 residentes de Smolensk receberam subsídios totalizando mais de 68 milhões de rublos. Vasily Anokhin disse que em 2025 o programa First Start continuará seu trabalho e 66 milhões de rublos serão alocados para ele.