Os residentes de Yaroslavl foram informados quando os problemas com a entrada eletrônica para os médicos terminaram

Em Yaroslavl por vários dias, a possibilidade de uma gravação eletrônica para os médicos foi “cortada” por vários dias. Tanto via número de telefone 122 quanto via serviços. Em serviços públicos e no portal do governo da região, o Serviço de Registro não trabalha desde 13 de fevereiro. Acima da mesma época, o governo regional anunciou a digitalização completa do fluxo de trabalho nos cuidados de saúde regional e a aplicação do Scary Electronic Medical.

“A partir de 13 de fevereiro, é impossível se registrar para uma consulta com um médico. Que inteligência artificial para você, você não pode fornecer o trabalho normal do site. 3 dias, o site está certo e nada foi feito por você! “, Os moradores da região são indignados.

Os pais do pequeno Yaroslavl reclamam que, em vez de uma entrada remota, devem sentar -se com crianças em clínicas, arriscando uma infecção pelo SRAS.

O Ministério da Saúde regional indicou que o problema dos funcionários públicos é conhecido e trabalha lá.

“Atualmente, na região de Yaroslavl, as organizações médicas aumentaram para um novo sistema de informação unificado. Nesse sentido, os problemas técnicos são observados no trabalho do segmento regional intermediário76 e no Serviço 122. Eles são temporários e, o mais rápido possível, o sistema retomará seu trabalho. Terça -feira, na terça -feira, todos os serviços começarão a trabalhar regularmente ”, prometeu Yao ao Ministério da Saúde.