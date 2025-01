Em particular, Andrey Sekurtsev, morador de Murmansk, que veio a Kirovsk durante os feriados de Ano Novo para esquiar, falou sobre isso nas redes sociais. Segundo ele, havia quatro lojas perto da casa onde morava e não encontrava pão em nenhuma delas. Ele chamou esta situação de “uma desgraça geral da região de Murmansk para com os hóspedes de Kirovsk” e enfatizou que a presença de outros doces, tortas e bolos não resolve de forma alguma o problema.

Em conversa com um correspondente do RG, esta situação foi confirmada por Anna Ivanova, moradora da cidade de Apatity, que fica a 17 quilômetros de Kirovsk. Segundo ela, no outono foi fechada a empresa local Apatitykhleb, que abastecia toda a aglomeração Apatity-Kirov com seus produtos. Depois disso, o pão teve que ser transportado de Murmansk e sua qualidade deixa muito a desejar.

“Temos realmente problemas com o pão, principalmente à noite”, enfatiza Anna. – Muitas vezes acontece que depois das oito da noite não é mais possível comprar pão nas redes de lojas.

“O pão trazido de Murmansk não tem gosto”, acrescenta Irina Eremina. “E à noite não há nada nas lojas, especialmente se você chegar tarde.” Quando nossa padaria local ainda estava em atividade, não ocorreram tais interrupções.

Problemas semelhantes ocorreram em outras cidades da região, especialmente em Kandalaksha e Polyarnye Zory, para onde foram trazidos os produtos Apatity. Além disso, os cidadãos sublinham que o preço do pão importado é mais elevado, apesar da qualidade inferior do produto. Segundo Irina, moradora de Kandalaksha, um pão preto produzido em Apatity custava 51 rublos e hoje meio pão custa aos clientes 46 rublos. Acontece que o pão nas lojas está totalmente esgotado por volta das 17 horas.

Os moradores da região reclamaram do problema ao governador da região de Murmansk, Andrei Chibis, e pediram-lhe que apoiasse o empreendimento. O chefe da região respondeu que a padaria de Apatity é uma empresa privada e que o governo regional não tem o direito de ditar o seu funcionamento. Depois que o comentário de Andrei Sekurtsev apareceu na página oficial do chefe da região, o Ministério do Desenvolvimento do Ártico e Economia Regional informou que informações sobre a escassez de pão em Kirovsk foram enviadas à gestão das redes varejistas para que, se necessário, o os volumes e o ritmo do fornecimento de pão poderiam ser ajustados.