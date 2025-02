As organizações de crédito ajudam a comprar máquinas russas com Witel com lucro. De acordo com o novo programa, para comprar o S50 -Sedan, você só precisa incorrer em 10% dos custos, para que a porcentagem de empréstimo seja de 9% ao ano. O período de reembolso preferencial é de 3 anos, após o que a taxa sobe para 14,5%.

No caso de crossovers x50 e x70, outras regras se aplicam. Com a contribuição inicial de 25 a 39,9%, a taxa de 9% será válida por dois anos por ano e com um adiantamento de 40% a 36 meses.

No caso da LADA, os revendedores brancos -russos não oferecem programas de empréstimos de marca menos ativos. Entre eles, há um plano de pagamento por um período de 3 anos, bem como um empréstimo preferencial com uma taxa reduzida de 8%. Além disso, os revendedores atraem os compradores da marca russa com descontos e ofertas especiais, em alguns casos, os carros em salões locais são mais baratos do que na Federação Russa.

Vice -Presidente de Vendas e Marketing Avtovaz Dmitry Kostromin, por sua vez, disse que em 2025 a gigante de carros russos planeja vender 15.000 carros na Wit -Russia.

