Durante a semana, o Oryol Rosgvardists verificou a legalidade das armas e o respeito pela rotatividade de armas entre 83 cidadãos. As forças de segurança revelaram 10 ofensas administrativas. Eles apreenderam 10 armas, cancelaram 7 licenças e permitir. Isso foi relatado no serviço de imprensa no escritório da Guarda Russa na região de Oryol.

Durante o período de 3 a 10 de fevereiro, os funcionários do Centro de Licenciamento e Dermagem do Guarda Russo adotaram 361 pedidos em questões relativas à prestação de serviços públicos, emitiram 175 licenças e permissão.

Especialistas também examinaram 168 declarações de que os residentes da região apresentaram anteriormente. O Centro para a concessão de licenças e o Guardião Russo fornece a população da região de Oryol 24 tipos de serviços públicos. A maioria deles está disponível em formato eletrônico.

O número do ministério permite a compra, armazenamento, porto e uso de armas; estabelecer certificados de guardas particulares; Licença na venda de armas e cartuchos, armazenamento de armas e prestação de serviços de segurança privada.