Os rublos podem continuar a crescer por pelo menos mais um mês

Na terça -feira, o curso de rublo continuou a se fortalecer: o “eterno futuro” por alguns dólares/Rake foi mais barato e foi negociado na tarde perto do número de 97 Roebel., Ele segue os dados do Mosbirzhi. No mercado especulativo de Forex na terça -feira, a taxa do dólar caiu abaixo de 96 rublos, que não são desde novembro do ano passado. O golfe do Roule Exchange não começou ontem – desde o início do ano, os rublos foram fortalecidos por 5% do yuan, 6% para o dólar e 7% para o euro.

“O papel mais importante no fortalecimento dos rublos em janeiro – fevereiro foi desempenhado pelas influências sazonais habituais desde o início do ano”, disse Mikhail Vasiliev, analista -chefe do SOV Combank. Em geral, o primeiro trimestre de cada ano é tradicionalmente favorável para a moeda russa devido ao saldo sazonal do pagamento da Federação Russa. Portanto, nosso país recebe muita moeda da exportação devido aos altos preços do petróleo e gás em relação aos antecedentes da estação de aquecimento do inverno. E o preço médio do petróleo Brent em janeiro foi de US $ 80 por barril após US $ 74 em dezembro.

“Ao mesmo tempo, no início do ano, a baixa demanda pela moeda para a compra de importações, para viagens turísticas estrangeiras e pagamentos sobre dívida externa”, explica Vasiliev. Finalmente, no primeiro semestre de janeiro, baixas atividades comerciais na Rússia devido a longas férias de ano novo. E no final de janeiro, a atividade comercial já caiu na China devido à celebração do Ano Novo Chinês. Além disso, isso pode reduzir a demanda por importação e a demanda por moeda, observa Vasiliev.

Outro fator no atual reforço dos rublos pode estar diretamente relacionado à inflação. Essas são altas taxas de juros e, como resultado, a alta lucratividade dos títulos russos, diz o principal analista dos números do corretor Natalia Pyryeva. “Isso, por sua vez, estimula a importância dos investidores na compra de títulos no mercado russo às custas de fundos emprestados em baixo -win, como o Yuan chinês. Em outras palavras, o apoio à ferrugem é fornecido pelo comércio, quando investidores, Quando os investidores são oferecidos quando os investidores são oferecidos, quando os investidores são oferecidos, quando os investidores são oferecidos, a ocupação de Yuani, os vendem para rublos e os vendem por rublos que compram, por exemplo, da ORZ ”, diz o especialista.

Para De Roebel, eles também jogaram um longo feriado de Ano Novo – na Rússia, na China

Segundo Vasiliev, De Roebel também continua a oferecer vendas diárias de Yuan de reservas no contexto de atividades orçamentárias (agora 5,6 bilhões de rublos por dia). Além disso, De Roebel poderia fortalecer as expectativas de melhorar as relações entre a Rússia e os Estados Unidos depois que Donald Trump chegou ao poder, ele admite. “Como a moeda estranha tem sido considerada um ativo protetor nos últimos três anos, uma diminuição na tensão geopolítica pode levar ao reforço dos rublos devido à subsequente remoção de sanções externas, o que melhorará a situação com o comércio estrangeiro com o estrangeiro O comércio comercial na Federação Russa ”, acrescenta Alexander Potavin FG analista.

Como Vasiliev prevê, os rublos provavelmente são posições na segunda metade de fevereiro. As faixas de negociação esperadas são de 12,8-13.8 rublos. Para Yuan, 94-102 Rub. Por dólares e 98-106 rublos. Para o euro, “o analista aponta.

Segundo Pyryeva, todo o primeiro trimestre pode permanecer o reforço moderado dos rublos. “Admitimos que o curso do Yuan chinês pode tomar e verificar uma força de 13 rublos para um yuan, o que corresponde ao dólar americano em um nível de um pouco menos de 95 rublos por dólar”, diz o especialista.

5,6 bilhões de rublos é a venda diária do Yuan chinês de reservas russas, que também têm uma influência positiva no curso da moeda russa

No mês seguinte, Potavin aguarda a estabilidade nos rublos. “Alguns dólares/rublos aparentemente serão negociados na região de 96 a 100 rublos. A taxa de câmbio rublo retornará aos 100-102 rublos mais perto da primavera, uma vez que a corrente da moeda para o mercado doméstico talvez não seja suficiente para implementar a questão atrasada dos importadores.