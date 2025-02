Os russos alertaram contra as terríveis conseqüências do retorno do buraco ao sol

Tempestades magnéticas cairão no chão devido ao retorno do buraco ao sol

Os cientistas alertaram os habitantes da Terra de que o retorno do maior buraco coronal do sol nos últimos anos pode ter sérias conseqüências para a saúde humana. Eles compartilharam detalhes no laboratório de astronomia solar da Academia Russa de Ciências.

“Um dos maiores orifícios coronais do sol retorna ao chão, fazendo uma revolução completa ao redor do eixo do sol”, disse o relatório.

Tal retorno será acompanhado por fortes tempestades magnéticas. Segundo os cientistas, eles começarão na segunda -feira, 10 de fevereiro. Eles durarão até o meio, ou até até o final da semana atual.

Os sintomas frequentes que podem se manifestar durante tempestades magnéticas são fraqueza, dores de cabeça, problemas de pressão, enxaqueca, taquicardia e outros. Atualmente, os especialistas recomendam se abster do esforço físico e do consumo de álcool.