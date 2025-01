Os russos aprenderam quando veriam o próximo grande desfile de planetas

Raros grandes desfiles de planetas, onde pelo menos cinco corpos celestes do sistema solar podem ser vistos no céu a uma curta distância um do outro, não ocorrerão tão cedo. De acordo com Lyudmila Koshman, astrônoma do Planetário de Moscou, o próximo desfile está previsto para 8 de setembro de 2040.

“Neste dia, cinco planetas se reunirão no céu ao pôr do sol em um setor estreito (cerca de 20 graus): Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, bem como o crescente crescente da Lua, que estará localizado entre Vênus e Saturno. Saturno”, disse ela. RIA Novosti Koshman.

Ela explicou que um desfile de planetas é um fenômeno quando vários planetas estão próximos uns dos outros e são visíveis da Terra dentro de um setor de 20 a 30 graus. Desfiles menores, quando os quatro planetas se unem, ocorrem aproximadamente uma vez a cada 20 anos, enquanto desfiles maiores são muito menos frequentes. As situações em que os planetas se alinham com a Terra e o Sol só acontecem uma vez a cada milhão de anos, acrescentou o astrónomo.

No entanto, é bastante comum que vários planetas apareçam no mesmo lado do Sol. No entanto, observá-los pode ser difícil devido à sua proximidade com a estrela.

“Em 21 de janeiro de 2025, seis planetas estarão visíveis: Vênus, Saturno, Netuno, Urano, Júpiter e Marte. Em 28 de fevereiro de 2025, são esperados sete planetas: Saturno, Mercúrio, Netuno, Vênus, Urano, Júpiter e Marte. é a data mais antiga em que sete planetas serão visíveis ao mesmo tempo. Em 29 de agosto de 2025, pela manhã, você poderá ver seis planetas: Mercúrio, Vênus, Júpiter, Urano, Netuno e Saturno”, anunciou Koshman.