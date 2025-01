O calendário festivo habitual dos russos em fevereiro e março deste ano passará por mudanças: não haverá um longo fim de semana no dia do defensor do dia da pátria e da mulher internacional. Isso foi anunciado pelo Diretor de Recursos Humanos Dmitry Dudarev.

Segundo ele, as mudanças estão associadas às particularidades da formação do calendário de produção em 2025. Em 23 de fevereiro, caiu no domingo, que é um fim de semana no padrão de “cinco dias”. O direito a um fim de semana adicional é mantido, mas é transferido para 8 de maio para estender os feriados de maio.

Quanto a 8 de março, este dia também cai no sábado, que é um fim de semana. Um fim de semana adicional para essas férias foi adiado na sexta -feira, 13 de junho. Ao mesmo tempo, em 7 de março, o dia útil será reduzido em uma hora.

Dudarev observou que essa abordagem permite que você distribua uniformemente um fim de semana longo ao longo do ano, otimizando o calendário de trabalho e oferecendo aos russos um calendário de lazer mais prático.

Recentemente, o deputado do estado de Duma, Alexander Yushchenko, comentou o chamado do designer Artemy Lebedev para que os russos trabalhassem mais e abandonem o fim de semana.