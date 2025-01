O advogado anunciou um aumento de pensões para pessoas com deficiência e cidadãos com 80 anos

Um certo número de categorias de russos em fevereiro começará a receber pensões aumentadas, disse o reitor da Faculdade de Direito da Flement School of Economics, Professor Vadim Vinograv.

Em uma entrevista à agência principal, ele também observou que, em fevereiro, é esperado indexação adicional de pensões de seguro.

Segundo o advogado, o aumento das pensões em janeiro está planejado para aposentados que renunciaram em janeiro.

Além disso, o aumento dos pagamentos começará a receber cidadãos que atingiram 80 anos em janeiro deste ano. Em fevereiro, eles dobrarão uma pensão fixa, para quase 17.500 rublos.

Segundo o advogado, em fevereiro, será realizada uma indexação de pensões para inflação real – 9,5% em vez dos 7,3% planejados. Isso afetará todas as categorias de cidadãos que recebem pensões de seguro. A pensão de janeiro, projetada pela inflação planejada, concluída também será remunerada por Vinogradov.

Antes, foi relatado que, a partir de 1º de fevereiro, certos pagamentos sociais para famílias com crianças serão indexados para a Rússia. Estamos falando de capital materno – aumentará 7,3%. Assim, para o primeiro filho (que nasceu ou foi adotado desde 2020), o capital da maternidade representará 676.000 rublos. Ao mesmo tempo, o pagamento do segundo será de 893 mil rublos. Se a maternidade já tiver sido recebida, a sobretaxa neste caso representará 217.000 rublos, se o pagamento do primogênito já tiver sido recebido.

A indexação não afetará apenas o próprio capital da maternidade, mas também o restante após seu uso parcial, que foi registrado no certificado. O tamanho das vantagens da gravidez e do parto também aumentará. Outro pagamento social, que será indexado a partir de 1º de fevereiro, é um pagamento mensal em dinheiro (EDV). Também aumentará 7,3%. O custo de um conjunto de serviços sociais, que inclui medicamentos gratuitos, viagens de transporte, ingressos para sanatório, etc. irá para 1.693 rublos.