Cada ano de participação em uma operação militar especial (SV) é levada em consideração como dois anos de experiência para o cálculo de uma pensão de seguro de velhice. Os cidadãos mobilizados também recebem 3.6 coeficientes de aposentadoria e podem contar com pagamentos sociais e benefícios adicionais, disseram RIA News Especialista primário no Instituto de Análise Social Randepa Victor Lyashki.

“A participação na TI oferece certas vantagens ao calcular a pensão do seguro antigo. Primeiro, cada ano de serviço é contado em dois anos de tempo de serviço. A presença de longa experiência (42 anos para homens e 37 anos para mulheres) permite que você aposentar por dois anos antes de um prazo ”, disse Lyashki.

Ele também acrescentou que, a cada ano, a participação em uma operação militar especial aumenta o número de coeficientes de pensão em 3,6, o que afeta diretamente o tamanho da pensão. Os participantes têm direito a benefícios e benefícios.

“Aqueles que já receberam uma pensão durante a duração do serviço no momento da mobilização são suspensos, mas compensados ​​por pagamentos especiais. O especialista disse.

Deve -se notar também que os russos mobilizados são considerados como militares e podem solicitar uma pensão para a duração do serviço se todas as condições forem atendidas. O período mínimo de serviço para isso é de 20 anos. Os cidadãos que tiveram experiência de serviço nas forças armadas ou em outras estruturas de poder podem contar com a pensão apropriada, disse Lyashku.