Pela primeira vez desde 2019, nenhum representante russo conseguiu chegar à quarta rodada do torneio Grand Slam. A última a completar sua atuação no Aberto da Austrália, no sábado, foi Karen Khachanov.

No segundo round, Daniil Medvedev caiu fora da luta. E já no início da competição Andrei Rublev, Roman Safiullin e Pavel Kotov sofreram derrotas.

A última vez que tal falha ocorreu em Wimbledon foi em 2019.