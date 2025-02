De acordo com um briefing no Sputnik-Kirgyzyzstan Press Center, o chefe do Presidente e o Gabinete dos Ministros Azamat Omonov, a renda das medidas disciplinares que eles pretendem introduzir no trabalho do aparato estatal e os serviços municipais são projetados para melhorar A eficácia dos funcionários públicos. Segundo ele, o sistema existente não melhora radicalmente a disciplina entre os funcionários públicos. Como resultado, as decisões da liderança do país geralmente são mal implementadas. O momento da implementação de uma determinada tarefa é frequentemente atrasada. O Departamento de Funcionários é negligente com suas funções. Mas apenas em alguns casos isso leva à demissão ou, se as violações encontrarem sinais de um ato criminoso, os materiais serão enviados às agências policiais.

“Infelizmente, um funcionário público pode receber uma repreensão várias vezes e continuar trabalhando no mesmo lugar”, reclamou Azamat Omonov. Ele acredita que o castigo disciplinar teria um bom efeito se os funcionários que receberam uma repreensão estrita fossem removidos do trabalho, mas isso, com algumas exceções, não aconteceu. Omonov explica isso pelo fato de que não existe esse padrão nos atuais atos legais legais.

“É por isso que queremos introduzir um sistema no qual, depois de receber a repreensão, eles privarão os bônus e reduzirão seu salário”, disse o departamento de controle para o desempenho do Presidente e do Gabinete de Ministros. – Dessa maneira, a punição servirá como um incentivo para um funcionário, para que ele aumente a eficiência e a eficácia do trabalho. Já na fase de desenvolvimento, há uma mudança no Código de Delices Administrativos, que prevê a introdução de uma multa de 10 mil às vezes por violação dos prazos para considerar a profissão de cidadãos. E esta é apenas uma das medidas propostas. Mas antes de punirmos, é claro que verificaremos o que uma certa violação causou.

Somente no ano passado, de acordo com o escritório, 56 funcionários foram levados à responsabilidade disciplinar e sete foram demitidos de seus cargos. 27 pessoas receberam uma repreensão estrita, incluindo ministros, vice -ministros e Akims. Os comentários receberam 22 funcionários. Ao mesmo tempo, como Azamat Omonov admite, as estatísticas oficiais mostram que o número é punido todos os anos porque a implementação das decisões está melhorando. “Em 2023, 123 funcionários foram punidos”, acrescentou.

No entanto

No Quirguistão, o número de pessoas que desejam trabalhar no Serviço Civil fez aumentou, o que aumentou a reserva de funcionários para o trabalho em agências estatais. Azamat Omonov explica isso, o chefe do departamento de controle para a implementação de decisões e o gabinete de ministros da República do Quirguistão.

“O salário dos funcionários do Quirguistão é bastante atraente hoje”, disse ele. – levantamos salários para professores, profissionais de saúde, ministérios comuns. Isso dá suas frutas – não há saída de funcionários, pelo contrário, eles são complementados. Antes, as pessoas deixaram o serviço público e foram para o exterior para trabalhar. Agora eles voltam. Até o momento, ninguém quer perder o trabalho.