Os senadores italianos foram autorizados a levar os cães para trabalhar

A iniciativa é do senador e defensor do zoológico Micheela Bianofoore, que promoveu essa idéia por 18 meses e queria levá -la a reuniões de seus pugs com o apelido de Paggi. A proposta, nomeada por Bianofoore, foi apoiada pelo presidente da Casa Superior do Parlamento italiano – o proprietário do pastor alemão, Inyatso La Russa.

De acordo com as novas regras, todo funcionário pode levar um cachorro com ele, depois de indicar anteriormente o local de trabalho e a rota do movimento planejado pelo prédio. Ao mesmo tempo, os cães devem ter todas as vacinas necessárias e um passaporte veterinário com um selo especial sobre o equilíbrio psicológico do animal.

Nem todos os quartos estarão disponíveis para animais de estimação: a estadia será limitada por escritórios pessoais de senadores e gerentes, bem como pelas salas de funcionários, mas apenas se todos que têm um local de trabalho na sala falarem por isso.

Também se observa que os animais devem ser transportados ao usar ou manter cintos com um comprimento de não mais que um metro e meio.

Outros tipos de animais de estimação, incluindo gatos, estão atualmente proibidos para a construção do Parlamento.